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30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

LA國際機場 啟動乘客現場檢測

洛杉磯訊
洛杉磯國際機場對乘客進行現場冠狀病毒測試。(本報檔案照)
洛杉磯國際機場對乘客進行現場冠狀病毒測試。(本報檔案照)

洛杉磯國際機場(LAX)正在推出現場冠狀病毒檢測(on-site coronavirus testing for fliers)，因為當前南加州各地的病例激增，因此官員們敦促民眾避免不必要的旅行。

LAX17日(周二)上午在三個航站樓啟動了臨時測試站點，作為現場快速測試實驗室的前身，該實驗室將於12月的第一周開放。

站點現場的測試費用為150元，並在24小時內為選擇參加測試的人員提供結果。對於要登上擁擠的飛機並在封閉的空間中坐幾個小時的人們來說，這還不夠快。但是這些測試可以幫助旅行者避免在目的地隔離。

夏威夷需要進行旅行前的陰性測試，並接受在LAX提供測試的私人公司Clarity Lab Solutions的結果。Clarity Lab Solutions將使用FDA批准的新冠測試方法，檢測在24小時內出結果。檢測時間是上午8時到晚上8時，每周七天提供測試服務。

洛杉磯市市長賈西提表示，病毒檢測是抵抗新冠病毒的第一道防線，幫助跟踪該病毒並限制其傳播。任何擴大測試能力的項目都可挽救生命。

試點的航廈包括Tom Bradley國際航廈的上層/離港層位於Aisle C登機櫃檯的值機櫃檯、第2號航廈下層/到達層的信息諮詢台、第6航廈下層/到達樓層的信息西諮詢台。

洛杉磯世界機場首席執行官Justin Erbacci表示，通過現場測試，可方便旅客，保證旅客的安全。LAX將在12月初通過建立現場快速新冠測試實驗室來擴大檢測能力。屆時實驗室將位於第六航廈下層/到達層對面。

試點的航廈包括Tom Bradley國際航廈的上層/離港層位於Aisle C登機...
試點的航廈包括Tom Bradley國際航廈的上層/離港層位於Aisle C登機櫃檯的值機櫃檯、第2號航廈下層/到達層的信息諮詢台、第6航廈下層/到達樓層的信息西諮詢台。（LAX提供）

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