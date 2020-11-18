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橙縣疫情告急 現「紫色」警戒 將加強檢測

記者王全秀子／橙縣報導
縣府決定加大檢測力度，向民眾提供檢測盒。（視頻會議截圖）
縣府決定加大檢測力度，向民眾提供檢測盒。（視頻會議截圖）

橙縣新冠疫情從紅色等級降至最嚴重的紫色等級，17日新增確診患者352例。橙縣縣政委員與衛生官員指出，他們將擴大檢測力度深入社區，尤其是假日季臨近，親朋好友聚會增加，擴大病毒傳播風險，對控制疫情帶來挑戰。如要聚會，人數儘可能控制在兩家以內，聚會前後宜做新冠檢測。

縣府不希望將檢測侷限在個別檢測點，計畫從下周開始，在疫情嚴重的聖塔安那（Santa Ana）和安那罕（Anaheim）的醫療機構，向民眾提供1萬1000個檢測盒，供民眾索取。橙縣衛生局長Clayton Chau表示，除了上門索取外，民眾還可以申請通過郵寄方式索取檢測盒。他們拿到檢測盒做完測試後，在每天下午1時30分以前投遞給FedEX快遞公司，就能保證在隔天中午之前將檢測盒送至實驗室，24小時後即可得知檢測結果。預計到年底，檢測盒將增加至50萬個，縣府希望透過加強檢測力度控制疫情，快速從紫色等級走出來。

檢測對控制疫情非常重要，橙縣越裔縣政委員Andrew Do建議，民眾可在聚會前檢測，尤其是節日期間看望家中長輩之前，現在的測試24小時就能得到結果，建議在聚會之後再做一次檢測，得知聚會後是否被感染病毒。

Do表示，感恩節開啟假日季，民眾安全地過節，應嚴格遵照州政府衛生準則。目前醫療系統面臨高危，他呼籲，如果要和朋友聚會，儘量限制在兩個家庭（two household）內，儘可能在戶外聚會，儘量選在中午天氣較暖的時候，因為晚間氣溫低，人們喝酒聊天都會在室內進行，從而會增加病毒傳播。除了吃飯、喝酒，請保持戴口罩。如果原訂聚會日遇上糟糕天氣，請儘量改期。

紫色等級也禁止餐廳提供堂吃。Do表示，目前加州58個縣有41個縣是紫色等級，橙縣包括在其中，這是州政府做的決定，縣府也無法左右州政府的降級決定，縣府只能儘量控制疫情，遵守新的衛生準則。同時他提到，縣府理解很多企業主在疫情期間很難生存。對此縣委會17日批准一項針對餐飲業者的100萬元援助計畫，以幫助餐館服務，在冬季為戶外用餐客人提供取暖器、照明燈、帳篷及其他設備，符合要求的申請者可獲得1000元贈款。

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