專家憂：年輕人做篩檢 為參加派對

洛杉磯 縣近來出現新冠確診增加的趨勢，但年輕族群令人擔憂的暴增，很多卻源自於錯誤的觀念。很多年輕人以為趕在周四做完篩檢 ，周六一早拿到陰性報告，周六晚上就能安心參加聚會、派對，甚至不戴口罩、不保持社交距離。洛縣 公衛局局長費若（Barbara Ferrer）警告，這種行為大錯特錯，還可能成為隱形散播者，導致群聚感染。

18至29歲的年輕人是洛縣近來確診者最多的年齡層。費若強調，很多年輕人成為感染源或被感染者的原因，正在於他們為參加宴會、派對因此趕著做新冠篩檢，以便拿到參加的「安全保證」。事實上，周四篩檢結果為陰性，不代表接下來幾天當事人就不會被感染，甚至成為無症狀帶原者，如果在毫無防疫準備的狀況下，確實會成為聚會的感染源。

費若指出，趕在聚會前做個篩檢，只是拿個安心符，以為自己沒事，但這種想法錯很大，而且這種做法只是浪費寶貴醫療資源。先前的爭議點之一，就是誰該進行篩檢，曾經與新冠確診者接觸過的人，才做篩檢往往能節省醫療資源。

洛杉磯時報也指出，篩檢結果也可能誤導民眾，其中包括如果剛感染新冠病毒者，馬上篩檢的結果可能是陰性的假象，因為病毒還沒有時間繁殖，因此篩檢到的樣本數不夠。但在篩檢過後，病毒數量反而增加到具有感染力。同時，民眾也可能在篩檢完才被感染，但卻因為沒有症狀，反倒成為聚會的隱形散播者。