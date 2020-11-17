中美海運費3原因漲3倍 華商喊吃不消

裝滿貨櫃的船隻進入洛杉磯港。（洛杉磯港臉書）

中美海運價格水漲船高，11月中旬中國 至美西的海運價格，是去年同期的三倍，且漲勢自今年3月底開始至今從未停歇。有洛杉磯從事家具進口的華商哀歎生意難做，並懷疑到底是真的需求旺盛運力緊張，還是資本家為利潤，「往海裡傾倒牛奶」的歷史在重演。

採樣1200家主要物流企業的海運指數（Freightos Baltic Index）顯示，一個40呎貨櫃從中國運至美西各港的價格，截至11月已上升至3887元，相比2019年同期的1318元，增長約192%。中國至美東各港的價格為4685元，同比去年增長約74%。

海運價格暴漲，讓洛杉磯部分進口業者哀歎。家具進口業的張先生表示，如今運費高昂，而且一船難求。考慮到美國 經濟在新冠疫情 中亦受重創，購買力理應下降。他懷疑有船公司故意不出船，以期炒高運費所致。此外，受中美貿易戰影響，家具類進口商品還要加徵25%的關稅。張先生指出，陡然上升的成本，讓生意真的越來越難做。

但美國運輸聯盟（United Shippers Alliance）執行長Gene Graves，不認為存在故意炒高運費的狀況。他表示，中美海運一路上漲是三大因素共同作用的結果。首先是高峰銷售季臨近，其次是個人防疫品的運輸，最後是大量業者在封城時期採取保守採購策略，如今經濟逐步重啟亟需補充庫存。

當前一船難尋的狀況，可能是Graves從業國際物流43年以來最糟糕的時期。他表示，有承運方向他指出，其船隻處於300%超量預定狀態，運力緊張程度可能會延續至2021年初、中國春節來臨之前。

香港班輪運輸協會（Hong Kong Liner Shipping Association）主席Roberto Giannetta表示，受疫情影響，部分船運公司及港口還面臨人手短缺問題。部分集裝箱的裝卸工作進展緩慢，加上需求量大，使空貨櫃相對匱乏。部分港口能看到大量貨物囤積的畫面，運費價格上漲至如此高度也是理所當然。

投資銀行傑富瑞(Jefferies)的分析師David Kerstens亦在報告中指出，中國製造商品在美國的倉儲量，目前可能是1990年來最低。大量業者需要補貨，超高需求導致海運價格水漲船高不足為奇。

與此同時，美國的購買力雖然曾因6、7月的失業潮短暫下降，但恢復迅速。據商業部（Department of Commerce）最新數據顯示，全美失業率在10月已經下降至6.9%，9月零售銷售增長1.9%，比預期高兩倍。