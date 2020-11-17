藍州選民很特別 地方稅過關 州稅受挫

民主黨 人占絕大多數的加州 選民在11月大選中，拒絕提高商業財產稅的第15號提案，但卻投票同意許多地方稅收和債券，為何會有這樣的差別？洛杉磯時報分析，主因是選民不信任沙加緬度的政客，地方官員儘管也不特別受到民眾信賴，但選民可以就近監督地方官員，更好的把關。

其次，由於新冠肺炎疫情給企業、工作和退休金造成損失，選民不想大幅度增加新的商業地產稅，也擔心可能進一步削弱加州經濟。

加州是個深藍州，有強烈的民主黨傾向。但在這個具有里程碑意義的第15號提案中，許多民主黨人看法與共和黨人一樣。民主黨顧問Gale Kaufman說，「人們對他們的經濟感到不安，很難使他們花錢，他們不想搞砸他們的401(k)。」

第15號提案另一大障礙是，要求選民大幅度改變第13號提案，這是1978年同意的歷史性減稅措施，許多人認為這不可侵犯。僅管住宅地價稅不會受影響，但許多選民擔心「會是下一個加稅目標。」

根據第15號提案，每三年要對商業房地產 進行重新評估，僅管對象是市值超過300萬元的商業房地產，但對許多小企業租賃的多是大型商業房地產和辦公室，加稅後，他們也可能遭遇連帶影響。

該提案由加州教師協會與國際服務員工聯盟贊助，提案通過後，每年最多可籌措115億元，這筆錢分配給地方政府60%，K-12學校和社區學院約40%。商業利益組織花費約7200萬元反對該提案，最終選民以52%比48%，拒絕該提案。

與此同時，選民在許多地方增稅和債券上買單。根據加州納稅人協會報告，今年加州有53個地方增加銷售稅提案通過，九個失敗。增加土地稅提案中，有23個提案通過，13個失敗。學校債券提案，也有40個獲得選民支持，四個拒絕。

第15號提案首席策略顧問Larry Grisolano說，在地方學區，選民知道發生什麼事，很容易監控資金流向。

加州商業圓桌會議主席，15號提案反對者Rob Lapsley說，人們不願沙加緬度多張空白支票，他們願意在地方支持稅收，因社區需要資金。前民主黨顧問Darry Sragow說，地方政府更受選民信任，選民認為地方官員不太可能出賣他們。

他說，當人們處於疫情中，很難考慮大環境重大改革，但他們認為有必要籌措更多資金，改善他們生活圈周圍的公共衛生和教育。