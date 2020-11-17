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夏威夷重開 對加州遊客盛情不再

編譯組／綜合報導
夏威夷餐廳對重開持謹慎態度，卻被稱為不歡迎遊客。（美聯社）
夏威夷餐廳對重開持謹慎態度，卻被稱為不歡迎遊客。（美聯社）

夏威夷最近已取消14天隔離規定，重新開放讓遊客入境，但有遊客表示，當地已不像往日那般歡迎加州來的遊客。

隨著遊客重返，為提高安全性，考艾島（Kauai）兩家人氣餐廳，普林斯維爾（Princeville）的Saenz Ohana Breakfast餐車和基拉韋亞（Kilauea）的Bistro餐廳，決定只提供堂食給過去14天沒有旅遊史的顧客，其他人只能透過網路點購外賣。

不過，遊客到了餐廳後發現，這兩家餐廳只允許持有夏威夷州身分證的顧客堂食，即使業者澄清新規定適用於所有人，仍引起部分遊客不滿。這項爭議反映出夏威夷因疫情閉關七個月後的謹慎態度。

在考艾島擁有一棟房屋的莫拉卡（Joan B. of Moraga）在Yelp上留言給Bistro說：「我很遺憾地說，這家曾經是我最喜愛的餐廳，已經從我的『必去餐廳名單』中被剔除。因為我發現，他們不再歡迎遊客。我會懷念他們的甜菜沙拉，但我不想記得因為沒有夏威夷駕照被歧視的經驗。」

面對顧客的指控，Bistro東主恩斯多夫（Matt Ernsdorf）表示，他們沒有歧視任何顧客，並指出考艾島的醫療設施有限。

恩斯多夫說：「這項新規定適用於所有Bistro顧客、員工、家人、遊客、當地居民，甚至是我自己。」他指出，由於考艾島只有九張加護病床，當地醫療單位其實對夏威夷州進行單次檢測的重開的計畫，持反對意見。

恩斯多夫說：「Bistro只聽從醫療人員和州衛生廳的指示，而不是政治人物的意見，就像我只聽從我的醫師的建議，而不會聽從川普總統的意見。」

同樣地，Saenz Ohana Breakfast餐車也因為禁止遊客現場點餐或坐在餐車旁的桌子用餐，被批評為反遊客。事實上，Saenz Ohana Breakfast已對外告知只提供外賣，顧客必須先在網路上訂餐付費，他們會將餐點送至顧客汽車。

考艾島目前有五名新冠病人，包括一名遊客、一名從美國本土回來的居民，這兩人飛抵考艾島前的新冠檢測呈陰性，但再次檢測變成陽性。

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