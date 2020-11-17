金映玉宣布勝選 為整體社區發聲

橙縣第39區聯邦眾議員金映玉（Young Kim）16日舉行當選的記者會。（zoom截圖）

白登雖然贏得總統大選，並在加州大勝，但橙縣從藍轉紅的說法，共和黨取得關鍵聯邦眾議員 席次、第39選區聯邦眾議員當選人、共和黨的金映玉（Young Kim）16日說，她相信選民在投票時，不會執著於什麼黨派，關鍵是哪個候選人能為他們發聲，且真正傾聽和推出具體政策。她說，自己不會辜負選民對她的信任，將在華府代表選民謀福利。

金映玉此次打敗了現任民主黨聯邦眾議員喜吉利（Gil Cisneros），於16日舉辦記者會正式宣布勝選。她表示，未來會爭取更多聯邦資金，救助受疫情影響的個人和中小企業，同時關注移民 法案，為亞裔和社區發聲。

金映玉當天看起來神清氣爽，她表示，過去十天對她來說是個漫長過程，感謝大家的信任，最終選擇了她。她說，身為韓國移民女性，能成為聯邦眾議員，這說明美國是個偉大國家。她希望能團結不同的黨派和族裔，一起為社區、加州創造更美好的未來。

金映玉十幾歲時和父母移民美國，畢業於南加州大學 ，之後加入聯邦眾議員羅伊斯辦公室工作20年，成為他的社區關係與亞洲事務部主任，她於2014到2016年擔任加州第65區州眾議員。