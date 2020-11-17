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外國留學生劇降 但加州持平

編譯組／綜合報導

儘管加州仍是外國留學生熱門留學目的地，受到新冠肺炎疫情影響，今年秋季全美國際大學入學人數急劇下降43%，90%的校園報告外國學生延遲入學。包括外國留學生人數最多的南加大、洛杉磯加大與聖地牙哥加大，今年入學人數，也因疫情關係減少。

但比起全美，加州外國留學生總數去年僅略下降約0.7%，加州仍是全美最受外國學生歡迎的目的地，共有16萬592名外國留學生。與前兩年一樣，2019年國際學生仍占高等教育入學者5.5%，全美有107萬5496名國際學生。

國際教育協會（Institute of International Education）16日發布的報告，根據全美700多家高等學校數據，提供新冠肺炎隊國際學生入學影響的情況。該報告提供2019年至2020年國際學生入學情況一個通盤的了解。

外國留學生人數排名前三的是南加大、洛杉磯加大和聖地牙哥加大。其中，加州約44%國際留學生來自中國大陸，13%來自印度，5%來自韓國。

南加大戰略與全球倡議辦公室主任Anthony Bailey說，南加大是加州外國學生第一目的地，但今年國際學生也減少。去年增加1000名國際學生，今年下降16%。

聖地牙哥加大經濟學助理教授Gaurav Khanna表示，過去幾個月國際學生大幅下降，主要原因是疫情之下美國領事館關閉，聯邦政府對各國簽證加以限制。

美國高等院校的國際學生總入學人數今年下降16%，入學人數包括在國外居住，透過遠距教學方式，就讀美國學校的學生。

去年調查外國學生入學率的「門戶開放報告」（Open Doors report）顯示，疫情前，美國高校的國際學生人數僅下降約1.8% ，國際教育研究所評估和學習負責人Mirka Martel表示，造成此類下降部分原因，是來自印度、韓國和阿拉伯等國家學生人數減少。此外還包括國際學生競爭加劇、政府獎學金變化，國內教育能力擴大與人口結構變化等。

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