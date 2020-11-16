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巴市市長連任失利 「會站好最後一班崗」

巴沙迪那市訊
巴沙迪那市市長Terry Tornek連任失利，即將卸任。(Terry Tornek網站)
巴沙迪那市市長Terry Tornek連任失利，即將卸任。(Terry Tornek網站)

巴沙迪那市市長Terry Tornek在11月選舉中失利，將讓位給現任市議員Victor Gordo。Tornek表示失望，不過也願意接受這一結果，並會站好最後一班崗。

截至13日，Gordo獲得3萬6745票，Tornek只有3萬0293票。Gordo將於下月7日就職，他目前代表的該市第五選區，需要由市議會在75天之內，指定一名代表接替Gordo的位置。

不同於一些較小城市的市長由市議會輪職，巴市市長由民選產生，Tornek是巴沙迪那市歷史上第二任民選市長。他表示還有不少事務自己希望推進下去，不過可能現今已沒有機會，不過他仍開玩笑表示，不會像全國範圍的情況一樣，他不會發起訴訟。他也對Gordo表達成功的祝賀。

在過去幾年的任期裡，他尤其自豪在自己的推動下，巴市財務更加穩健，也駁回了710高速公路案，並推動可負擔房，且減少遊民人數。雖然這些並非自己一個人的努力，但他確實非常關注且花費不少心力。Tornek表示距離Gordo上任還有三周時間，城市依舊有疫情帶來經濟衝擊要解決，還有警察監督委員會的議題等，他將會繼續履行好市長的職責。

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