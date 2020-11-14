大選後遺症 不少華人家庭鬧分裂 今年感恩節難溫馨

「我打電話請她和她哥哥回來過節，沒想到她卻給了我一封斷絕關係信」，2020年總統大選落幕十天，結果至今難產，許多民眾的家庭因晚輩長輩意識形態嚴重分裂，關係持續糾結，兩周之遙的感恩節，難見溫馨。

西柯汶納方太太表示，她日前給在舊金山工作的女兒打電話，告訴她已在全力籌備感恩大餐，叮囑她節日一定回來。沒想到母女倆說得高興，話題轉到上周的總統大選，女兒無意中發現母親並沒有像之前承諾，投票 給民主黨 ，而是將票投給川普，氣憤得當場摔電話，母親怎麽打也不再回應。

方太太只好通過也在舊金山工作的兒子聯繫女兒。女兒對哥哥說，非常生氣父母都將選票投給了共和黨 ，「我生父親氣，但還可以原諒他，因爲他至少實話實説要投共和黨；但絕不原諒母親，明明承諾投民主黨，卻偷偷投給共和黨」，因此要斷絕母女關係表示自己立場。

「其實就是因爲女兒非常堅持，怕壞了母女關係，才讓步說會投給民主黨」，方太太表示，但她也有内心的堅持，所以才被女兒看成「表裡不一」。她從20年前歸化美國公民開始投票，從來沒有一屆總統選舉像今年那樣糾結，今年感恩節的團圓餐，真不知如何是好。

糾結的遠不止是方太太一家。不少華人家長表示，此次總統大選，感覺年輕人參與意識很強，不僅是年輕一代選民投票踴躍，連初中和高中生，也在飯前飯後談起總統大選，並試圖説服家長支持心中的候選人。不少華人家長表示，他們在讀初中高中的孩子希望他們投給民主黨候選人，否則不要投。

「確實非常分裂，想法相差很遠，雙方都各有堅持」，聖蓋博谷一位華人民選官員表示，女兒的支持目標，就與他和他太太大相徑庭，女兒高度認可民主黨，他和太太則偏向共和黨理念。民選官員表示，事實上女兒和他們在很多事情的看法差別，在五年前考上伯克萊加大之後就逐漸拉開。去年，女兒再以優異成績考入哈佛法學院，父母為女兒自豪的同時，卻發現雙方共同語言愈來愈少。「她不回來也好，省得大家吵架」，民選官員無奈表示，盼望感恩節親人團聚，但想到可能會自飯桌上論戰，内心有點失落。

「這段時間我請孩子回來過節，都盡量避免談到總統選舉的事」，格蘭杜拉李先生表示，投票前，他曾專門打電話給兒子和女兒，希望他們在全面瞭解候選人之後才投票，沒想到孩子們回答他，「不用試圖説服我們，我們就投民主黨」。選後李先生再次打電話給兒子，兒子笑言，「老爸我注意到你今天沒說選舉的事」，父親也笑言，「因爲我希望我們之間的談話可以繼續」，李先生和太太商量，今年感恩節的飯桌上，莫談國事。