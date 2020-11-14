我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

西達賽奈產婦避疫 快速出院

洛杉磯訊
西達賽奈發現產婦為避疫快速出院，並不影響健康。（美聯社）
西達賽奈發現產婦為避疫快速出院，並不影響健康。（美聯社）

西達賽奈醫院（Cedars-Sinai）日前發布一項研究表明，在新冠疫情期間實施的感染預防措施，使產婦及新生兒住院時間大大縮短，且沒有增加剖宮產率、併發症或不良結局。

該醫院這項回顧性研究發表在「美國婦產科期刊MFM」（AJOG MFM）上，驗證了洛杉磯醫療中心分娩科幾次操作修改的影響。變化包括對所有患者和來訪者進行溫度篩查，限制來訪者人數，為員工提供個人防護設備，以及新的分娩管理和新生兒護理方法。

這項研究的主要研究者Naomi Greene，也是西達賽奈婦產科助理教授，指出「患者可以放心，已經採取了適當措施來保護她們及其嬰兒，且這些改變不會影響我們良好安全的接生能力」。

該研究回顧了1936例分娩的數據，並分兩組對比。第一批患者是在新的新冠防疫指南出台之前，即於1月和2月分娩的患者。而在醫療中心實施了感染控制方案後，第二組是在3月和4月分娩的。

Greene表示，研究發現當婦產科在應對疫情時，約有一半的自然分娩的母嬰在醫院裡只住了一晚。但在疫情之前，四分之一的自然分娩母嬰在一夜後才回家，大多數的產婦平均花了兩晚。而在剖宮產婦中也發現類似情況。一旦實施防疫方案，40％以上的人會在醫院待兩天或更短的時間。但是在安全措施改變之前，兩天之內出院的人數是12％。

該研究的主要作者，母嬰醫學專家Mariam Naqvi表示，較短的住院時間似乎並沒有影響母親和孩子的照料或健康。

編輯推薦

疫情 防疫 美國

上一則

大選後遺症 不少華人家庭鬧分裂 今年感恩節難溫馨

下一則

龐培歐挺台論 南加藍綠不同調

延伸閱讀

「她連蒼蠅都不敢傷」 英雙面護士涉殺8嬰 想再奪10命

「她連蒼蠅都不敢傷」 英雙面護士涉殺8嬰 想再奪10命
專家：疫苗緩不濟急 防疫仍靠個人行為

專家：疫苗緩不濟急 防疫仍靠個人行為
休士頓疫情惡化 醫療資源告急

休士頓疫情惡化 醫療資源告急
姚江林醫生梁衛文醫生妙手仁心診所重視防疫讓患者就醫無憂

姚江林醫生梁衛文醫生妙手仁心診所重視防疫讓患者就醫無憂
小孩子包皮要不要割？ 看看泌尿科醫師怎麼說

小孩子包皮要不要割？ 看看泌尿科醫師怎麼說
何恭程聯合醫療中心設施先進齊全疫情期間積極服務僑胞

何恭程聯合醫療中心設施先進齊全疫情期間積極服務僑胞

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28
圖為準備飛赴中國的乘客，在加拿大多倫多皮爾遜國際機場排隊辦理手續。（中新社）

LAX出發國航航班被熔斷 旅客感嘆回中國無望

2020-11-11 20:24

美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

2020-11-11 13:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！