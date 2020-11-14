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醫：疫情面臨第三波爆發 恐更凶猛

記者王全秀子／洛杉磯報導
史丹福大學醫學院資深學者Nirav Shah。（視頻會議截圖）
史丹福大學醫學院資深學者Nirav Shah。（視頻會議截圖）

當下美國新冠疫情面臨第三波大流行，每天有十萬個傳染病例，24萬人喪失生命。四位醫學界專家13日線上討論，雖然輝瑞疫苗近日傳出好消息，但其必須極低溫度保存導致運輸困難，在明年春季之前也無法大批量生產，公共衛生安全仍然令人擔憂。

布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha表示，疫情發生後他一直在前線工作，現在再次面臨嚴峻挑戰，近期每天有超過10萬新增病例，同時死亡病例已達24萬人，感覺相當糟糕。他認為，國家投入的資源不足，從現在到疫苗問世還有一段時間。在沒有任何科學根據的情況下，白宮宣稱放棄控制一起過，他認為很不適當。

另一方面各州經濟遭受疫情打擊，財務狀況很差，無力投人更多資源控制疫情。譬如紐約市關閉公立學校，但餐廳仍開放；波士頓關閉學校，但賭場仍開放，為了帶來營收，但同時也帶來傳染渠道。Jha認為，總統當選人白登應對疫情的態度可能會有效控制疫情，未來的第二波紓困金也可以改善各州政府的財政狀況，獲取更多資源控制疫情。

史丹福大學（Stanford University）醫學院資深學者Nirav Shah表示，第三波疫情來臨是可預測的，但也是可以避免的。他認為政府應該極力控制疫情，配戴口罩不應該是政治問題，而是全民公共健康安全的問題。此外他也建議，如果民眾曾與感染者接觸過，一定要居家隔離。他很擔心即將來臨的假期，家庭聚會增多，也升高了病毒傳播的風險。

舊金山加大越裔醫師阮東（Tung Nguyen）認為，目前的數據顯示第三波疫情比前兩波還嚴重，再加上冬季流感，醫療系統已經面臨面臨人手和床位不足。他認為，社區教育也非常重要，讓民眾提高警覺。儘管加州疫情控制得不錯，但病例仍然激增。他認可州政府的防疫部署，各個縣市應根據疫情狀況，採取不同的應對措施。

范德堡大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）傳染疾病學專家William Schaffner提到民眾最為關心的疫苗。他認為近日輝瑞藥廠的疫苗有90%有效性是非常正面的消息，但該疫苗要在零下80度的環境中保存，意味著運輸和保存疫苗有挑戰。疫苗僅能給部分地點，並且對操作人員有一定技術要求。疫苗前期肯定是提供給醫護人員及高危人群。

舊金山加大的越裔醫師阮東。（視頻會議截圖）
舊金山加大的越裔醫師阮東。（視頻會議截圖）
布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha。（視頻會議截圖）
布朗大學公共衛生學院院長Ashish Jha。（視頻會議截圖）
范德堡大學醫學中心傳染疾病學專家William Schaffner。（視頻會議截...
范德堡大學醫學中心傳染疾病學專家William Schaffner。（視頻會議截圖）

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