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無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

國會若分裂 加州難圓金援夢

編譯組／綜合報導 
洛縣政委員蘇麗絲說，洛杉磯是全美第一大縣，動輒影響全美觀瞻，需要聯邦大力援助。(洛杉磯縣政府網站)
洛縣政委員蘇麗絲說，洛杉磯是全美第一大縣，動輒影響全美觀瞻，需要聯邦大力援助。(洛杉磯縣政府網站)

白登與賀錦麗贏得總統大選，加州政壇無不歡欣鼓舞，咸認他們與川普的對立終將告一段落，無論防疫、移民或是經費，新總統都能給加州各地帶來希望與和諧。但羅耀拉法學院（Loyola Law School）教授列文森（Jessica Levinson）警告，如果喬治亞州的第二輪投票，會帶給白登一個分裂的國會，那麼就算賀錦麗是副總統，加州與洛杉磯，也別作夢「金子會從天上掉下來」。 

洛杉磯時報報導，2020年的總統大選，加州確實以壓倒性的多數支持白登、賀錦麗，部分大城市的兩黨差距，甚至拉大到70個百分點。過去幾年與川普處處不對盤的加州首長或民選官員，在白登當選後紛紛開出「願望清單」。

屋崙市長（Oakland）薛麗比（Libby Schaaf）希望白登能夠放了無證移民一馬；聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）希望白登幫助當地免於縮減公眾服務的噩運；洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）希望白登能夠大力挹注交通基建經費。 

除了眼前的新冠疫情，確實帶來很多挑戰，後新冠時代的問題，包括經濟重啟也成為焦點。現階段，雖然加州與洛縣都得到聯邦補助，例如來自關懷法案（CARES Act）的經費，讓很多學校避免裁減教師的當即危機，但攤在眼前的問題是，還有至少100萬名學生無法上網。 

洛縣教育局總監杜瓦度（Debra Duardo）等官員與教師表示，高速上網是遠距授課的關鍵，更別提很多地方連WiFi熱點都沒有，而且很多撥給K-12的經費都拿來買電腦給學生，現在的經費實在不夠。他們都希望，白登能夠投入更多教育經費，校方才能提供更全面的篩檢、空氣濾淨設備與個人防護裝備（PPE），這些可能還需要至少1400萬元。 

洛杉磯時報分析，其他的縣市，對白登的期待主要來自三個方面：一是維持地方政府的財務平衡，類似洛杉磯市就短少4億元經費；二是為了新形態的經濟重啟，新型基建與對抗氣候變遷的經費；三是希望白登能和緩聯邦與地方的緊張關係，不再像川普動不動就指責地方政府。 

除了洛市的財務出現入不敷出的困境，加州其他大城也有類似問題。洛市的問題主要來自遊民安置，今年6月底出現4億元財務缺口，幾乎等於洛市全部的準備金。洛市另外還有6億元財政缺口，主要是要給警察、消防隊員與其它公用事業員工的薪水。市議員布斯凱諾（Joe Buscaino）就說，如果沒有新一波的紓困貸款，市府恐怕就得裁員了。雖然川普在卸任前可能與國會達成共識，但最有可能的機會還是白登就職後的大手筆救助。 

代表橙縣的聯邦眾議員柯利亞（Lou Correa）則說，經濟在疫情下安全重啟才是白登的大挑戰。他說，他選區內的最大雇主就是迪士尼樂園，但到現在都還不能開門，周邊的旅館也慘兮兮，小店家快活不下去了。洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）也說出關鍵，像洛杉磯這樣的大縣，動輒影響全美觀瞻，可說是「洛縣一咳嗽，到處都心驚」。

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