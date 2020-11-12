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民主黨如再4席 加州參議會更穩

編譯組／綜合報導 
加州參議會臨時議長艾金斯（右）對今年民主黨在州議會優勢結果樂觀以待。（美聯社）
加州參議會臨時議長艾金斯（右）對今年民主黨在州議會優勢結果樂觀以待。（美聯社）

加州參議會部分議員的開票仍在進行，但民主黨有機會再拿下四席。洛杉磯時報指出，民主黨人如果成功奪下共和黨現任席次，民主黨在加州議會的絕對多數將更為穩固。甚至可以超過1883年的歷史紀錄，在參議會40席中拿下32席以上。 

民主黨在今年大選前，原本就已掌握參、眾議會的絕對多數，但民主黨策士Robin Swanson坦言，沒有人會嫌棄席次少的，席次越多，代表越多元的人選能夠進入議會，不但是在委員會更有主導權，還能讓財政中立或極端自由派，都有發言機會。 

參議會臨時議長（President Pro Tem）、民主黨籍的艾金斯（Toni Atkins）說，今年選情的關鍵在紐曼（Josh Newman）與張玲齡（Ling Ling Chang）之爭。他們的第29選區包括部分洛杉磯縣、橙縣與聖伯納汀諾縣。紐曼2016年當選，但在2018年遭到共和黨罷免，換由張玲齡上任，但民主黨一直忿忿不平，今年看來紐曼有機會贏回席次。 

另外，橙縣韓裔的民主黨籍Dave Min，目前領先現任參議員穆拉克（John Moorlach），兩人的第37選區據報仍有近150萬張選票未開，不過Dave Min已經自行宣布當選。穆拉克2015年當選後，選區的生態開始出現改變，支持民主黨的人越來越多，而且橙縣今年還有超高的85%投票率。 

另兩個選區則變數較多。第21選區，包括部分洛杉磯縣與聖伯納汀諾縣，共和黨籍現任議員Scott Wilk則小幅領先民主黨挑戰者Kipp Mueller。第23選區，由於現任的共和黨籍莫里爾（Mike Morrell）任期屆滿，因此宇克巴市的共和黨人Rosilicie Ochoa Bogh對上聖伯納汀諾的民主黨人Abigail Medina，前者目前暫時領先。 

參議會臨時議長艾金斯也表示，中央山谷的第五選區也是焦點之一，因為民主黨籍的現任議員Cathleen Galgiani任滿，但是民主黨的艾格曼（Susan Eggman）目前領先共和黨的Jim Ridenour。艾金斯強調，現任總統川普給了民主黨難得的佳機，因此他們今年更有機會。 

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