家庭聚會 有人感染就危險

西班牙國家報發現，戴口罩、保持室內良好通風是防疫關鍵。（Getty Images）

佳節即將到來，許多民眾將回家與家人團聚。一個可能的情境是：你坐在父母家中客廳與兄弟姊妹或親友大聲聊天（因為必須保持社交距離 ），但大家都沒有戴口罩。因為天氣轉冷，門窗都緊閉，室內通風不良。然而，沒有人知道，你的阿姨是新冠病毒無症狀感染者。四小時後，感染新冠病毒的不再只有阿姨一人。

透過使用由波德科大（CU Boulder）大氣化學家荷梅內茲（José Luis Jiménez）發明的新冠病毒空氣傳播計算法，西班牙國家報（El País）評估了在多種情況下感染氣膠冠狀病毒的風險。在上述家庭聚會的情境中，所有參加者可能都會因為阿姨而感染新冠病毒。

如果參加者戴上口罩，是否就不會受感染？

錯，即使大家都戴上口罩，而且彼此相距六呎以上，仍難逃病毒魔掌。

然而，如果大家都戴上口罩、彼此相距六呎以上、打開門窗讓室內通風，並將聚會限制在兩小時內，感染者將維持只有阿姨一人。

國家報表示，這項模式計算法並不完美，它的預設值是：人們會始終保持六呎以上距離，因此沒有飛沫傳播的問題；沒有人具有免疫力 ；感染者大聲說話，所以會散發較多氣膠。

有鑑於超級傳播者較容易出現在夜店，國家報也做出一個模擬情境：一名感染者在一間酒吧或餐廳待四小時，店內有14名顧客（正常容量的50%）和三名員工，大家經常把口罩取下吃喝，店內通風不良。在這個情況下，國家報計算出這名感染者將會讓店內所有顧客和員工中鏢。

如果和家庭聚會一樣，所有顧客和員工大部分時間都戴著口罩，感染人數會減少為八人。如果再打開門窗保持良好通風，感染者也將維持只有已經感染的顧客一人。