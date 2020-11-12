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疫苗報喜 醫：忍兩個月避疫較安全

編譯組／灣區報導
舊金山加大醫學系系主任華治特(Bob Wachter)說，輝瑞藥廠的疫苗有九成效力，但大家不要太興奮，因為疫苗還要一段時間民眾才能使用，但未來兩個月，疫情將惡化。(Getty Images)
舊金山加大醫學系系主任華治特(Bob Wachter)說，輝瑞藥廠的疫苗有九成效力，但大家不要太興奮，因為疫苗還要一段時間民眾才能使用，但未來兩個月，疫情將惡化。(Getty Images)

輝瑞藥廠9日宣布，它與德國BNT公司合作研發的疫苗，在最後階段的臨床試驗中，有90%的效力。消息一出，使被疫情困擾的美國突然看到了隧道盡頭的曙光，全美都興奮不已。不過，疫情專家兼舊金山加大醫學系系主任華治特(Dr. Bob Wachter)提醒大家，不要因疫苗面世而太興奮，因為疫苗還要一段時間，民眾才能使用，但全美疫情目前正處於一個最危險時期，因此未來兩個月，大家必須加緊防疫，直到疫苗真的可以使用為止。

全美11月的頭十天確診病例就破100萬，而且這波秋冬疫情，高峰還未至，可能要到感恩節後兩周才會達到最高峰。華治特說：「未來兩個月，確診和死亡都會增加，因此有必要加緊防疫；少一人死亡，就是多救一條人命。」

華治特說，要說服人防疫不容易，但是現在大家可以這樣想：疫苗帶來希望，因此大家不再是永遠無限期地防疫，只要再堅守兩個月，就可能走到隧道的盡頭。

因此他呼籲大家，考慮放棄感恩節的家庭團聚，因為全家團聚，必然讓病毒找到傳播的機會；大家可以考慮，今年犧牲家庭團聚，可能是很值得的，因為團聚可以導致感染和生病，大家過一個安全的節日，可能更重要。

輝瑞說，年底前可生產5000萬劑疫苗，明年可生產13億劑；有關疫苗，還要聯邦藥物及食物管理局通過，還要生產，之後還要分派到各地，因此可能要到明年中，才能全面投入使用。

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