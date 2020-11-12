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疫情惡化 感恩節華人團聚怕怕

記者楊青／洛杉磯報導
今年是否籌畫感恩大餐，不少華人家庭糾結。（本報記者／攝影）
今年是否籌畫感恩大餐，不少華人家庭糾結。（本報記者／攝影）

新冠疫情以來，第一個美國人最重視家庭和親友團聚的感恩節只有兩周之遙，不少華人家庭緊鑼密鼓籌劃感恩大餐，卻因面對可能反撲的疫情而舉棋不定。

「我家正在籌劃一個20人左右的感恩派對，準備趁節日好朋友們好好團聚一下」，聖迪瑪斯華人張氏夫婦表示，今年疫情兇猛，每個人過得都不容易，大家彼此幫忙關照共度難關，夫婦倆因數月困在中國，兩個孩子得到好友和鄰居悉心照顧，現在好不容易輾轉回到美國，「要感恩的人實在多」。當她一周前發出感恩節團聚邀請時，「所有人都歡呼雀躍」，說一定來。

張太太表示，其實不光是他們家，不少鄰居都因此次疫情變成好朋友。數月來大家不能見面，微信社群成了大家聚會平台，小到交流種花種菜經驗，分享各家後院成果，團購魚肉生鮮，大到如何最有效預防感染，討論總統選舉，反對16號提案。數月下來，大家已成一個大家庭，特別是不少在疫期其間練就一手烹飪好手藝的民間大廚，都希望在感恩節歡聚時大展身手，分享美味與歡樂。

不過連日降溫之後出現的感染案例持續增加，加州政府和洛杉磯縣公共衛生官員已再次提醒民眾，感恩節和年底節日聚會規模，包括主人在內不要超過三個家庭，人數越少越好；儘量在戶外慶祝；派對時長不要逾兩小時；保持六呎社交距離；不吃東西時務必戴上口罩；食物用一次性用途容器裝置。

數月來多次承接外送婚宴和生日壽宴的羅斯密大型餐飲商家表示，他們每次送餐的規模都不超過50人分量，客人嚴格遵守政府規定，比如之前外送的大型婚宴，150位賓客的宴席，分爲三個時段進行，每次聚集的客人都不超過50人。

「大家還是擔心感染」，格蘭杜拉陳先生表示，他太太本來已在張羅感恩大餐，邀請五家朋友一起聚會，連聚會的菜譜和部分食料都已準備，但現在疫情有重新抬頭趨勢，家中又有老人，所以極可能改變計劃，安全第一。

作爲開放社會，美國即便在疫情高峰期，政府也無法用強制手段將民眾隔離在家，許多防疫規定無法強制實施，法規在某種程度上變成「建議」，要達到預期效果形同虛設。

「其實三家也好五家也好，只要人多，距離一近，傳染機率就大」，蒙特利公園市梁太太表示，她已決定取消好友感恩節聚餐邀請，還是自己一家人圍爐，「再忍一忍到疫苗出來，比較放心」。

今年是否籌畫感恩大餐，不少華人家庭糾結。（本報記者╱攝影）
今年是否籌畫感恩大餐，不少華人家庭糾結。（本報記者╱攝影）

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