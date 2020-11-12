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洛杉磯會展中心擬當遊民收容所

洛杉磯訊
加州國民兵今年5月在暴亂時，進駐洛杉磯會展中心，六天就花掉100萬元水電等相關支出。（本報檔案照）
加州國民兵今年5月在暴亂時，進駐洛杉磯會展中心，六天就花掉100萬元水電等相關支出。（本報檔案照）

加州將進入寒冷冬季，考慮到天氣和疫情因素，洛杉磯市府近日在市議會上考慮，將位於市中心的洛杉磯會展中心（Convention Center）作為臨時遊民收容所。動議由三位市議員Curren Price、Kevin de Leon、Gilbert Cedillo提出。目前洛杉磯市還有數千名遊民無處安身。

選擇會展中心做為遊民收容所，主要原因是因疫情期間，會展中心沒有活動可辦。市議員Curren Price認為，在未來幾年會展中心都不會有大型活動。但反對該提案的民眾認為，會展中心一旦入住上千遊民，如果沒有足夠房源得以長期安置他們，即使疫情已經結束，遊民會一直住在會展中心。

不久前，人權組織狀告洛縣及洛市政府對遊民不作為，對此，聯邦法官David Carter曾下令，政府儘快解決遊民問題。根據2020年的數據，其中市議員Curren Price的第九地區就有4800名遊民，其中約一半已被安置，還有2700名在大街上。

洛市長賈西提表示，對該計畫保持開放態度，但他不希望該提案影響「門匙」計畫的支出。他認為「門匙」計畫是更加有效的遊民安置方式，會展中心安置遊民計畫還需進一步研究。

洛市會展及旅遊局行政主任Doane Liu表示，他會依照計畫研究可行性，但他希望市議員充分了解該提議面臨的可能的巨大開銷和副作用。因為會展中心沒有足夠的衛生間、洗澡間。這都是在遊民入住後需要的花費，還有電費、水費。他說，「這些花費總要有人來支付。」他舉例說，在今年5月暴亂國民兵入住會展中心時，六天就花費了100萬。

他還指出，遊民入住會展中心還可能會阻礙舉辦大型活動如洛杉磯汽車展。他說，洛杉磯市與會展中心未來五年簽有合同，董事會的每個人都希望在疫情過後的第一時間，就開始舉辦活動。

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