蒙市小企業房租救濟金 23日申請

蒙市小企業救濟金發放11月23日開啟。（本報檔案照）

蒙特利公園市（Monterey Park）新一輪小企業救濟金申請，將在11月23日上午8時開放。凡是市內員工為五人或以下的小企業可申請。符合規定的小企業最高可獲4萬2000元救濟金支付房租。該項目按照先到先得的順序審核，有需要的小企業千萬不要錯過。

蒙市這項救助計畫（SBAP）旨在幫助疫情 中的小企業度過難關，商家必須用這筆救濟金支付疫情期間拖欠的房租。符合申請資格的商家，必須是包括老闆在內，加上全職員工數在五人或以下。兼職員工數可按工時轉換成全職員工，按照每周至少40小時工作標準計算。例如，A兼職每周工作15小時，B兼職每周工作15小時，C兼職每周工作20小時，三人加起來一周有50小時，即可算作一名兼職員工。

目前蒙市從聯邦共獲得23萬2478元救濟金，將對符合規定的商家發放最高4萬2000元救濟金。先到先得，發完為止。救濟金只能用於租金 拖欠，不得用於個人支出、債務償還、稅務、罰金等。每家小企業發放的救濟金，取決於在疫情期間拖欠的房租金額，2020年4月開始往後拖欠的房租都可計算在內。

具有優先申請資格的商業類型，包括餐廳、零售、沙龍／個人護理（必須有銷售商品的行為）。酒類銷售商、連鎖餐廳沒有申請資格。具體規定可見：https://www.montereypark.ca.gov/DocumentCenter/View/11439/Small-Business-Assistance-MPK-Program-Guidelines-11-23-20-FINAL?bidId=。

申請人可到：https://www.montereypark.ca.gov/DocumentCenter/View/11438/SBAP-Application-Checklist-MPK-11-04-20?bidId=，查看提交資料清單。如有問題，可聯繫蒙市政府工作人員，電郵[email protected]，電話626-307-1398。如需中文協助，可聯繫華埠 服務中心，電話：626-293-8733。