我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

蒙市小企業房租救濟金 23日申請

記者王若然／蒙特利公園市報導
蒙市小企業救濟金發放11月23日開啟。（本報檔案照）
蒙市小企業救濟金發放11月23日開啟。（本報檔案照）

蒙特利公園市（Monterey Park）新一輪小企業救濟金申請，將在11月23日上午8時開放。凡是市內員工為五人或以下的小企業可申請。符合規定的小企業最高可獲4萬2000元救濟金支付房租。該項目按照先到先得的順序審核，有需要的小企業千萬不要錯過。

蒙市這項救助計畫（SBAP）旨在幫助疫情中的小企業度過難關，商家必須用這筆救濟金支付疫情期間拖欠的房租。符合申請資格的商家，必須是包括老闆在內，加上全職員工數在五人或以下。兼職員工數可按工時轉換成全職員工，按照每周至少40小時工作標準計算。例如，A兼職每周工作15小時，B兼職每周工作15小時，C兼職每周工作20小時，三人加起來一周有50小時，即可算作一名兼職員工。

目前蒙市從聯邦共獲得23萬2478元救濟金，將對符合規定的商家發放最高4萬2000元救濟金。先到先得，發完為止。救濟金只能用於租金拖欠，不得用於個人支出、債務償還、稅務、罰金等。每家小企業發放的救濟金，取決於在疫情期間拖欠的房租金額，2020年4月開始往後拖欠的房租都可計算在內。

具有優先申請資格的商業類型，包括餐廳、零售、沙龍／個人護理（必須有銷售商品的行為）。酒類銷售商、連鎖餐廳沒有申請資格。具體規定可見：https://www.montereypark.ca.gov/DocumentCenter/View/11439/Small-Business-Assistance-MPK-Program-Guidelines-11-23-20-FINAL?bidId=。

申請人可到：https://www.montereypark.ca.gov/DocumentCenter/View/11438/SBAP-Application-Checklist-MPK-11-04-20?bidId=，查看提交資料清單。如有問題，可聯繫蒙市政府工作人員，電郵[email protected]，電話626-307-1398。如需中文協助，可聯繫華埠服務中心，電話：626-293-8733。

編輯推薦

疫情 租金 華埠

上一則

波音向退伍軍人組織捐贈千萬元

下一則

退伍軍人節 陳介飛少校籲華人多關心美國政事

延伸閱讀

先揍後搶！二少年華埠街頭兩次暴打華男後搶劫

先揍後搶！二少年華埠街頭兩次暴打華男後搶劫
南加華人聚居城市 遊民收容酒店爆新冠病例！

南加華人聚居城市 遊民收容酒店爆新冠病例！
芝再關堂食 華埠餐館面臨生存掙扎

芝再關堂食 華埠餐館面臨生存掙扎
西來大學研討 線上談商業經

西來大學研討 線上談商業經
千金散盡還復來？

千金散盡還復來？
華埠服務中心 蒙市新診所明年開張

華埠服務中心 蒙市新診所明年開張

熱門新聞

陸女士被鳩佔鵲巢的房客嚴重破壞的臥室。（潘丹提供）

房客惡霸 華婦房東掃地出門

2020-11-11 14:49
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
柯約瑟（右）受蔡英文（左）政府之邀回台投資。卻慘遭詐欺，血本無歸，讓柯約瑟破財又傷心。（柯約瑟提供）

台商返台投資被騙1.5億

2020-11-09 02:21
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28

美國防部長丟官 揭川普「瘋狂70天」序幕？

2020-11-11 13:55

賀錦麗參議員職缺 5人呼聲高

2020-11-08 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席