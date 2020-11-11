橙縣共和黨有望奪兩席聯邦眾議員

朴銀珠（中）挑戰48選區國會眾議員成功，打敗民主黨競選連任的魯達。（取自競選網站）

橙縣共和黨 韓裔縣政委員朴銀珠（Michelle Steel）挑戰第48選區國會眾議員 席位，10日州務卿辦公室開票結果顯示，朴銀珠擊敗民主黨競選連任的對手魯達（Harley Rouda），魯達當天也承認敗選。橙縣另一場國會眾議員選舉也備受囑目，因一樣事關共和黨是否能拿回敗給民主黨的席位。

州務卿辦公室網站顯示，朴銀珠得票率50.9%，魯達49.1%，兩人相差7000餘票。第48選區主要在橙縣，包括柯斯塔梅沙（Costa Mesa）、芳泉谷（Fountain Valley）、杭廷頓灘（Huntington Beach）、拉古納灘（Laguna Beach）、新港灘（Newport Beach）等。該選區過去一直掌握在共和黨手裡，但2018年期中選舉被民主黨拿下，今年又被共和黨奪回。

橙縣第39選區國會眾議員選舉，目前共和黨候選人、韓裔金映玉（Young Kim）領先民主黨現任國會眾議員喜吉利（Gil Cisneros）。截至10日，金映玉得票率50.5%，喜吉利49.5%，兩人相差3550票。如果此趨勢持續，意味著橙縣共和黨很有可能拿下兩席聯邦眾議員席次。

不過在2018年期中選舉，金映玉開票後也是一開始領先對手喜吉利，她甚至飛往華府參加國會眾議員的迎新活動（orientation）。但後來卻因幾千票通訊投票之差敗給喜吉利。該選區跨越洛杉磯縣、橙縣和聖伯納汀諾縣，擁有不少華人密集城市和縣屬地。該選區在喜吉利當選之前，一直是由共和黨眾議員羅伊斯（Ed Royce）在位。

加州州法規定，蓋上選舉日郵戳的郵寄選票，延至11月20日皆有效，選舉最終結果將於12月11日確定。