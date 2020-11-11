加大護士群不滿防疫不周 上街抗議

南加州有護士不滿醫療中心防疫不周，上街遊行抗議。（截圖KTLA5)

南加州醫護人員不滿醫療中心防疫不周，洛杉磯加大（UCLA ）及爾灣加大（UC Irvine）的醫療中心護士群，10日上午「硬起來」街頭遊行 。

加州護士協會（The California Nurses Association）等工會代表，為4000名UCLA護士及其他機構的醫護人員發聲，10日上午在洛杉磯街頭遊行抗議，要求UCLA告知醫護人員任何可能暴露於確診者的信息，同時享有同UCLA運動員一樣，擁有頻繁檢測 是否染疫的福利。爾灣加大醫療中心（UC Irvine Medical Center）護士，在同一時間也示威遊行，透過遊行公開機構對員工的不足對待。

在UCLA緊急醫療部工作的護士Marcia Santini，曾看過有護士在暴露於確診者的情況之下，拒絕接受新冠肺炎檢測。批評UCLA很少告知醫護人員，是否曾暴露於新冠肺炎。他們在獲悉UCLA橄欖球成員享有每日檢測的福利，呼籲UCLA允許他們靠著醫療專業判斷能力，自行判斷是否有必要每日檢測，以保護他們的健康安全。

此外，南加州七家凱瑟醫療中心（Kaiser Permanente）的員工，擔心該設施有意使用清潔機器人取代人力，為此上街抗議。不過此說法已遭凱瑟醫療中心否認。