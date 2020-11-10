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L洛縣首個公立學區 返校上課

編譯組／綜合報導

位於洛杉磯北邊的卡拉巴薩斯市（Calabasas）小型公立學校系統Las Virgenes學區，數百名學生9日出現在校園，成為洛縣第一個被縣府批准豁免，讓幼稚園到小學二年級學童重返校園的公立學區。學童們在防疫規則下無法共享很多用具與空間，且使用伸出的「飛機手臂」與同學保持社交距離。

學區總監Dan Stepenosky表示，他們所在的地區，橫跨洛縣和范杜拉縣邊界，但主要在洛縣範圍內。許多學童與官員們，都對重返校園感到興奮。Liraz Benelisha帶著兒子來到幼稚園，她很高興兒子終於可以見到同學，但內心卻又有些擔心，因為校園外，有些人仍沒戴口罩。

當天學生進教室需量兩次體溫，溫度超過100度即無法入校。所有學童都需戴口罩，不論在課堂內或操場，彼此都需保持距離。

與過去幼兒園要求「分享」不同，小朋友們無法彼此分享蠟筆或鉛筆。所有班級的、師生人數不得超過12人，也需定時進行清潔消毒。

至9日，洛縣衛生官員已豁免74所小學，大多為私立學校。愈來愈多公立學區也加入申請豁免行列。所有學校和學區都需提交員工工會支持信，然事實證明，這是個障礙。

羅蘭聯合學區6日晚間與教師協會達成協議，對殘疾學生進行面對面評估。發言人Gina Ward說，這是將學生帶回教室的第一步。

全美第二大洛杉磯聯合學區，尚未能獲得豁免，但正努力替有特殊需求的學生，提供一對一輔導與小組教學，最多可容納三名學生，目前約有1000名學生參加。

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