聖地牙哥新市長格洛里亞 首位少數族裔同性戀

3日大選中，具有拉丁裔、菲律賓和印安人原住民血統的格洛里亞（Todd Gloria），當選聖地牙哥 市長，成為該市第一位有色人種市長，也為該市首位同性戀出櫃市長。他的出線反映該市人口結構變化、選民日益開放。

此外，由於民主黨 人過去15年中控制著市議會，格洛里亞將成為除費爾納（Filner）之外，第一個由民主黨控制的「強人市長」。

上周的選舉中，聖地牙哥市議會的民主黨席次，從六個增加至八個，這意味著格洛里亞得以近一步提高自己權利。他並成為現代史上第一位同時得到工商界和勞工界兩個有力量組織支持的市長。

洛杉磯時報預估，格洛里亞在沙加緬度的影響力，也將超過前任市長。格洛里亞自2016年擔任州議員，因此他也成為自1971年前州長和市長威爾遜（Pete Wilson）以後，首位具有州議會經驗的聖地牙哥市長。

然而，他也將比大多數市長承擔更多挑戰。因新冠肺炎疫情，使仰賴旅遊業的聖地牙哥出現預算 危機，此危機可能與2008年大蕭條後情況差不多，甚至更慘。

此外，聖地牙哥還面臨全美最大無家可歸問題之一，與住房負擔能力危機，再加上基礎設施崩潰，各界呼籲警察改革，以及貧富社區間嚴重不平等現象。

然這位「強人」市長表示，自己有信心面對挑戰。不過，可預見的是，預算危機將使情況更加艱難，甚至可能需要在最糟糕的情況下，削減某些部分支出。