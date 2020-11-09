我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

聖地牙哥新市長格洛里亞 首位少數族裔同性戀

編譯組／綜合報導

3日大選中，具有拉丁裔、菲律賓和印安人原住民血統的格洛里亞（Todd Gloria），當選聖地牙哥市長，成為該市第一位有色人種市長，也為該市首位同性戀出櫃市長。他的出線反映該市人口結構變化、選民日益開放。

此外，由於民主黨人過去15年中控制著市議會，格洛里亞將成為除費爾納（Filner）之外，第一個由民主黨控制的「強人市長」。

上周的選舉中，聖地牙哥市議會的民主黨席次，從六個增加至八個，這意味著格洛里亞得以近一步提高自己權利。他並成為現代史上第一位同時得到工商界和勞工界兩個有力量組織支持的市長。

洛杉磯時報預估，格洛里亞在沙加緬度的影響力，也將超過前任市長。格洛里亞自2016年擔任州議員，因此他也成為自1971年前州長和市長威爾遜（Pete Wilson）以後，首位具有州議會經驗的聖地牙哥市長。

然而，他也將比大多數市長承擔更多挑戰。因新冠肺炎疫情，使仰賴旅遊業的聖地牙哥出現預算危機，此危機可能與2008年大蕭條後情況差不多，甚至更慘。

此外，聖地牙哥還面臨全美最大無家可歸問題之一，與住房負擔能力危機，再加上基礎設施崩潰，各界呼籲警察改革，以及貧富社區間嚴重不平等現象。

然這位「強人」市長表示，自己有信心面對挑戰。不過，可預見的是，預算危機將使情況更加艱難，甚至可能需要在最糟糕的情況下，削減某些部分支出。

編輯推薦

聖地牙哥 民主黨 預算

上一則

阿罕布拉大火 現場狼藉

下一則

維美整形中心 雙11大優惠

延伸閱讀

華裔支持者：賀錦麗當選 為少數族裔女性打開新大門

華裔支持者：賀錦麗當選 為少數族裔女性打開新大門
史上差距最小大選：1832年馬里蘭州 共和黨只贏4票

史上差距最小大選：1832年馬里蘭州 共和黨只贏4票
萬聖節驚悚！ 聖地牙哥婦女被「吸血鬼」開槍重傷

萬聖節驚悚！ 聖地牙哥婦女被「吸血鬼」開槍重傷
流鼻血後竟失憶…她重新愛上交往3年男友 熱戀如蜜月期

流鼻血後竟失憶…她重新愛上交往3年男友 熱戀如蜜月期
普大首次以非裔女性命名系所 取消涉種族歧視威爾遜入名

普大首次以非裔女性命名系所 取消涉種族歧視威爾遜入名
回顧歷史 美總統隱瞞健康狀況 屢見不鮮

回顧歷史 美總統隱瞞健康狀況 屢見不鮮

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
大選開票如火如荼，白宮新主究竟是誰？（洛杉磯世界日報製）

直播╱未離白宮川普已感受人情冷暖 開票膠著結果為何難產？

2020-11-06 21:54
帥哥行騙有三步曲。

帥哥關懷兩年 華女被騙16萬

2020-11-07 02:28
Juan Martinez（中）與弟弟妹妹一起，將母親埋葬。（ABC）

新冠奪走媽 他19歲要撫養六口之家

2020-11-03 13:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼
川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到

川普拒認輸 梅蘭妮亞力挺：每張合法選票都要算到
連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？

連任之役難挽頹勢 川普離開白宮後會往何處去？
知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸

知情人士：如果法律戰失敗 川普才認輸