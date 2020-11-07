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亞裔投票踴躍 30%投川 70%挺白

記者王全秀子／洛杉磯報導
資深研究員 Theodore R. Johnson表示，非裔選民在今年積極投票發聲。（視頻會議截圖）
資深研究員 Theodore R. Johnson表示，非裔選民在今年積極投票發聲。（視頻會議截圖）

今年大選非常膠著，數個搖擺州一夜之間翻藍，少數族裔的投票率對選舉的結果是否有多大影響？6日社區領袖在線上探討少數族裔的作用，譬如亞裔投票熱情高漲，有30萬亞裔選民第一次投票等。

少數族裔包括非裔、拉美族裔、亞裔、亞太島民及美洲原住民。亞美公義促進會（Asian Americans Advancing Justice）執行長楊重遠（John Yang）表示，根據該促進會和APIAVote合作進行的數據調查，結果顯示華人對川普或是對共和黨人的支持率減少。支持川普的亞裔約30%，而支持白登的亞裔則達到60%至70%，尤其是新冠疫情期間，川普的言論導致亞裔受到歧視，因此也對亞裔的投票傾向產生了影響。

從亞裔的視角來看這場選舉，亞裔選民參與度明顯增加，無論是大選日當天投票還是提前郵寄投票，亞裔的投票熱情空前高漲。APIAVote的數據顯示，有30萬亞裔選民第一次投票。而目前選情膠著的搖擺州，譬如喬治亞、賓夕法尼亞等州，微小的差距更能凸顯每一票的重要性。因此，他認為亞裔在此次選舉中創造了不一樣的結果，各少數族裔聯合起來發揮了更大的作用，維持了自己的核心價值。

除了亞裔選民參與熱情高漲外，亞裔組織也功不可沒。譬如AAPI組織及亞美公義促進會，在選舉前向亞裔選民打電話，呼籲他們積極投票，提供多種語言的選舉指南，並指導他們如何安全投票。在新冠疫情期間，保護自己的衛生健康以及選票安全尤其重要。正因為社區的積極參與，亞裔在此次選舉中才會創造空前的投票率。

楊重遠也提到，目前川普競選團隊針對數個搖擺州提起訴訟，但他認為川普團隊沒有任何法律依據，因此也沒有什麼可以改變這次選舉結果。

紐約大學布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）資深研究員Theodore R. Johnson表示，非裔選民通常都會投票給民主黨候選人，保護他們的權益，反對種族歧視。從1964年至2020年，90%非裔選民支持民主黨，尤其是歐巴馬競選總統時，非裔的支持率最高。而2020年因為新冠疫情，非裔面臨巨大的挑戰，經濟飽受疫情打擊，失業率驟增，加上佛洛伊德（George Floyd）事件，所以他們在今年積極投票發聲。

亞美公義促進會執行長楊重遠指出，亞裔投票熱情空前高漲。（視頻會議截圖）
亞美公義促進會執行長楊重遠指出，亞裔投票熱情空前高漲。（視頻會議截圖）

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