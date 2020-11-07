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陳立德宣布勝選 抗疫拚經濟

記者啟鉻／洛杉磯報導
加州第55選區眾議員陳立德。（陳立德提供）
加州第55選區眾議員陳立德。（陳立德提供）

競選連任的加州第55選區眾議員陳立德（Phillip Chen）5日發表聲明，投票結果已經顯示大幅領先對手，宣布勝選。他對支持者表示感謝，並認為支持者是多元的，來自共和黨、民主黨及無黨派選民。

陳立德說，根據目前計票統計，每次更新都顯示他的支持票持續增長，在這次加州第55選區眾議員選舉中已經獲得勝利。他表示，自2016年當選以來，他都一直在聽取社區民眾的聲音，並且始終如一忠於職守。他強調，眾議員的職位並非屬於他個人，而是屬於第55選區的每一位支持者。

陳立德非常感謝在過去四年間，協助他完成各項工作的民眾以及選區辦公室工作人員。同時感謝他的競選顧問Jim Nygren、競選團隊及義工，他們在競選過程中走街拜票、處理來電及簡訊等，事務十分繁重。

他表示，讓大家凝聚起來，打敗新冠疫情病毒、安全啟動加州經濟、協助重啟小企業創造工作機會、確保警消維持社區安全、讓不久前被Blue Ridge野火破壞的奇諾岡加州公園盡快恢復。

陳立德還不忘讚揚民主黨籍對手Andrew Rodriguez，打了一場不錯的選戰。他認為，當選民可以有不同觀念選擇時，這就是民主價值所在。他希望在下個任期更好地為55選區的民眾服務。

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