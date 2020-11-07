16號否決 反對力量團結 仍勿掉以輕心

華人社區團結一致發聲衝刺，成功擋下16號提案。（本報檔案照）

美國亞裔教育 聯盟（AACE）6日發文讚揚加州 選民以高票否決帶有種族歧視的16號提案，這也是為亞裔爭取平等教育權利的一個重大歷史性里程碑。南北加州華人團結一致反對16號提案，最終取得成功，但不要掉以輕心。

美國亞裔教育聯盟主席趙宇空指出，加州及全國自由派政客們應該集中精力制定有效措施，改善非裔和西裔兒童中小學教育，而不是一次次出台分裂和歧視性的法案。例如，2014年在加州推出的SCA5，以及2019年在華盛頓州和紐約市的相關提案，但是在州議會被擱置，或被選民擊敗。

美國亞裔教育聯盟讚揚反對16號提案的領袖、前加大系統非洲裔理事Ward Connerly，他也是1996年推動209法案的領導者，此次又挺身而出，帶領多族裔領袖組成「加州人爭取平等權利」（CFER）聯盟，在全州範圍內動員數萬名志工，以180萬元的微弱資金成功擊退了16號提案。

雖然阻擊16號提案的戰役告一段落，但民眾不能掉以輕心。支持該提案的亞美公義促進會（Asian Americans Advancing Justice）6日發文說，加州對平權措施的禁令，對包括美國亞裔在內的所有有色人種來說都是毀滅性的。事實上，種族主義和性別歧視繼續扭曲和限制有色人種和婦女的教育和經濟機會。因此，該促進會將繼續為所有社區爭取平等機會。