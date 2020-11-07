25號未過 專家：選民拒絕保釋資格由電腦決定

25號提案未能通過，加州保釋系統和監獄系統的問題依然存在。（LAtimes）

11月3日選舉，由加州 選民決定是否取消加州保釋金制度的第25號提案，從得票率看來未能獲得過半選民支持取消。對此結果，美國 保釋聯盟（American Bail Coalition）政策主任克萊頓（Jeffrey J.Clayton）表示，這證明加州人民不希望將自己的保釋資格交由電腦決定，而傾向於選擇更漸進式的保釋系統改革方案。

25號提案建立在2018年通過的一項法案「用風險評估替代保釋金制度」，投Yes代表支持，投No代表反對。這項法案是加州近幾年最有野心的司法改革計畫之一，允許法官根據保釋申請人的逃保風險，和對社會公共安全的評估，來決定其保釋資格。該法案提議由一套以數據算法，和法官意見共同組成的保釋風險評估系統（Risk Assessmet System），來代替保釋金系統。該風險評估數據算法，將通過對申請保釋者個人信息，以及犯罪史等多項因素分析，最後結合法官意見，給出保釋決定。

克萊頓表示，由於該算法會將保釋申請人的納稅紀錄，和是否擁有地產等因素納入考量，因此存在對低收入 居民以及新移民系統性歧視的風險。同時，也剝奪了居民根據自身意願獲得保釋權利的自由，因此難以得到絕大多數支持。

儘管如此，第25號提公投案的支持者則認為，加州的保釋金系統使保釋成為了有錢人的特權。在這種情況下，許多犯有強姦罪、孌童罪等重罪的嫌犯因為家底殷實而在保釋代理（Bail Agent）的幫助下獲得保釋自由，同時許多來自低收入社區的輕罪犯卻因為無法繳納保釋金而踉蹌入獄。在這種情況下，現金保釋系統的有效性和公正性引發了許多居民的質疑。

對於這些爭議，克萊頓也承認目前加州的保釋系統存在保釋金過高的問題，並了解社會對保釋行業（Bail Industry）。不過他認為比起徹底推翻現金保釋系統，加州應逐步降低保釋金門檻，以讓來自低收入社區的初犯或輕罪犯能夠獲得保釋資格。此舉在保證罪犯合法權利，維護社會治安的同時，也能解決目前加州監獄系統龐大臃腫的問題。

對於加州保釋系統的未來，克萊頓表示美國保釋聯盟會繼續與各級政府和執法機關合作，繼續推動加州保釋系統的改革。