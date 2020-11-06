選舉訴訟 恐掀族群對立

2020年美國總統大選 有哪些特點？全美台灣同鄉聯誼會前總會長李秉信認為，華裔選民多支持川普，白人選民更青睞白登 。從目前的態勢看來，很可能出現嚴重的選舉訴訟，並可能發生腥風血雨。美國無論誰最終當選總統，都會出現族群撕裂，社會兩極矛盾加劇，提醒華人要有充分心理準備。

李秉信認為，從11月3日開票結果看，似乎美國選民對川普、白登兩位總統候選人支持度差距拉不開，從而說明美國社會對立程度。民主黨政策往往採取守勢，在乎弱勢群體，主張政府干預。在新冠肺炎疫情 下，白登又主張加稅，從而很可能讓美國疫情下經濟恢復攻勢不足，守勢有餘，美國經濟無法快速復甦。

從白登在大選支持度優勢來看，左派社會主義在美國逐漸形成氛圍，民主黨價值觀與川普的以利益為重，均與讓人民富足的治國理念相悖；或許白登一旦當選，會導致美國處於模糊不切實際狀態。疫情導致美國經濟疲弱，需要一位強有力領導者、率領美國走出泥潭，但似乎白登並非這樣的狠角色。

李秉信表示，在美國居住30幾年，看到民主黨總統在第一任期往往是經濟疲弱，到第二任期經濟才逐漸好轉。若白登當選，美國經濟恐在未來四年陷入不景氣。

李秉信認為，若2020年總統選舉結果差距在5%，導致選舉訴訟，出現的必將是一場腥風血雨，族群撕裂對立。無論誰在這次大選獲勝，美國社會對立加劇不可避免。現在民眾需要思考的是，大選後美國經濟進入修正轉型過程，你是成為受益者還是受害者？