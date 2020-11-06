橙縣候選人自設「選票處」 檢方追查

橙縣 小西貢一處由候選人成立的「選票處」（ballot room）成為爭議焦點。反對者認為，選票處誤導選民，以至於不明就裡的選民在選舉日將票拿拿給選票處工作人員；但候選人陣營反駁他們只是提供投票 服務，真正的投票行為是由選民自行完成。

選票處的主角是西敏市（Westminster）越裔副市長Kimberly Ho，她本次選舉中尋求連任議員。成為爭議焦點的選票處，開設在小西貢一處商場，名為Apogee International的商店平常販賣護膚商品，在選戰期間充當Kimberly Ho的競選總部。

爭議的開始是選戰前幾周，橙縣越南 語廣播與電視就開始出現廣告，要越裔選民投票表達意願，並將路邊商場稱為選票處。法學專家認為，此舉形同遊走法律邊緣，很類似加州共和黨人之前設立的「選票箱」。選民很可能將「選票處」當成正式「投票所」，也可能將「選票箱」當成正式「集票箱」。

Kimberly Ho的律師Van Tran表示，他們只是提供選民投票資訊，選民問完問題後，都是自己圈選然後完成投票的，他們沒有逾越法律界限。部分年邁選民，類似已經退休的Tony Dinh就說，他沒收到郵寄選票，與其打電話到市政府問，然後等上半天都沒答案，還不如到選票處請人幫他查查到底發生什麼事。

與Kimberly Ho競爭市議員席次的Tai Do表示，對手的作法可以視為草根競選策略之一，因為的確許多年邁選民需要協助。但他也認為，如果帶著選票找上選票處幫忙，不投給對方好像有點說不過去，但是否違法一切要看法規。最新開票進度顯示，Kimberly Ho獲得64%的選票，Tai Do為36%。

橙縣選務官Neal Kelley則說，他在選前就要Kimberly Ho取下標誌，但英文的標語雖然移除，越南語的「選票處」還是存在，選民可能會因此以為該處是正式的投票所，他的重點在於候選人是否誤導選民，因此已經委請橙縣檢查長調查。