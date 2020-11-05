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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

網約車司機非屬雇員 公投定案

記者謝雨珊／洛杉磯報導
加州第22號提案獲得選民極高比例支持。（Getty Images）
加州第22號提案獲得選民極高比例支持。（Getty Images）

涉及Uber和Lyft等逾100萬名司機身分定位的加州第22號提案，深受矚目，因為提案在加州的成敗，將影響全美其他州。開票結果顯示，該提案獲得選民極高比例支持，意味著選民支持繼續保留司機為獨立承包商 (independent contractor) 而非員工身分。不過華裔民選官員指出，這項結果只適用於網約車司機，不代表其他公司不需要遵守與該提案有關的AB5法案。

根據洛杉磯時報，這項提案支持和反對方共斥資2億2600萬元宣傳，且支持方花費逾1億8600萬元。

這項提案其實是網約車公司在背後推動促成，與加州去年9月由州長紐森簽字通過的AB5法案有關。該法案將網約車和外賣等使用App的零工司機(gig drivers)重新界定為雇員，以便能享有加州勞工法規定的雇員福利，且公司須給予健保、有薪假期，以及最低工資等。當時網約車公司以將導致成本過高等理由，向沙加緬度立法者遊說希望獲得豁免但未果，於是向聯邦法院提告指稱該項法律違憲，但被否決，之後又上訴到上訴法院。同時推動選民公投，以便推翻該法案。

加州州務卿官網截至4日下午4時公布的開票結果顯示，該提案支持率58.4%、反對率41.6%。儘管尚未完全開出通訊投票，但意味著支持網約車司機維持原來獨立承包商的身分幾乎已成定局。但是否意味著推翻了今年初生效的AB5法案？加州第49選區眾議員周本立（Ed Chau) 澄清說，該提案通過，只表明網約車平台公司為AB5法案的例外，不代表可以完全推翻AB5法案。其他公司仍需遵循AB5法案，將臨時獨立承包商員工改算為員工，給予應有福利等。

事實上，第22號提案在選前的討論度相當高，不少網約車司機不管是私下或在網上都在熱議。開票結果顯示，提案得到較多選民支持。靠當網約車司機賺外快的呂先生分析說，身邊有許多網約車司機，多半是兼差賺外快，自由選擇工作時間、地點、時數，享受不受拘束的賺錢方式。若公司被迫落實AB5法案，將成為「僱員」，雖有福利但也會面臨許多「雇員」的限制，比如只能幫一家公司上班，但「我們不想要那樣」。同時第22號提案規定了被界定為獨立承包商的網約車司機的最低時薪，也提供了相當保障。

投下支持網約車司機為獨立承包商的王姓選民說，加州政府管太多了！網約車司機其實維持原樣最好，這樣子消費者才可以享受比較低廉的車費。如果他們被界定為雇員，相關的公司行號很可能會離開加州，最後還是消費者吃虧。

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