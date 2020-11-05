20號提案受挫 盜竊輕罪免牢獄

3日大選，加州 選民以62.3%選票否決了第20號提案「加州假釋和財產犯罪量刑修正案」，維持之前的47號提案「減輕擁有毒品和盜竊價值低於950元的處罰」，以及57號提案「提前釋放州監獄 非暴力囚犯」。然而，民眾切身感受到治安敗壞，華人社區對公投 結果感到失望。

2014年通過的47號提案（Proposition 47），曾以「盜竊價值低於950元免坐牢」名噪一時； 2016年的57號提案（Proposition 57）又為一些非暴力罪犯提供假釋機會。這兩項法律的本意是要減少監獄人口和促進康復，但實際上成為縱容慣犯的赦免令，導致犯罪率激增。因此，一些重視社區治安的團體，今年提出20號提案「假釋條件、財產犯罪懲罰更嚴」（Proposition 20: Tougher on parole, property crime），旨在修正47號和57號提案，收緊假釋條件和從嚴懲罰盜竊藏毒等犯罪，改善加州的商業和社區生活環境。

「支持20號提案運動 」（Yes on Prop 20 Campaign）的加州領導委員會成員李少敏（Frank Lee）4日對結果深感失望。他指出，20號提案旨在重回法律秩序範圍之內，幫助加州民眾解決嚴重的犯罪和暴力問題。因為民眾不能容忍連環盜竊、仇恨犯罪和暴力，每個社會都需要適當的法律和秩序。

事實勝於雄辯。第47號提案通過之後，等於變相允許偷竊或搶劫價值950元以下的任何物品，幾年來一直困擾加州民眾和企業。此外，第57號提案將許多暴力犯罪降級為非暴力犯罪，可以不用坐牢或假釋，也給社區帶來很大麻煩。

他分析20號提案受挫有兩個原因，首先是加州檢察長對提案撰寫的措詞含糊，沒有突出提案要點。除非選民深入研究，否則無法清楚理解。其次是自由派主流媒體誤導選民，他們聲稱20號提案是一場監獄騙局，將有更多人被送入州監獄。反對者也一直以此為主要藉口攻擊支持方。如果選民了解提案的所有要點和真實意圖，公投結果將不同。而且，由於經費有限，支持方亦無法向大多數受到提案語言和自由派主流媒體影響的選民宣傳。

李少敏說，每個社會都需要有適當的法律和秩序，保障公民和平生活、企業安全運營以及年輕人正常成長。他未來將繼續堅定反對犯罪和暴力，正考慮通過立法提案來實現這個目標，並已得到兩黨某些參眾議員支持。「雖然20號提案受挫，但是不灰心，我們還會回來。」