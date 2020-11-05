兩選區兩宿敵 纏鬥難解難分

共和黨韓裔金映玉以些微票數，暫時領先民主黨國會議員喜吉利。（本報檔案照）

華裔居民比例極高的第39選區國會眾議員，以及轄區有所重疊的加州第29選區參議員兩場選舉，都備受兩黨矚目。目前這兩個席位在3日選舉後都出現拉鋸戰，最終花落誰家，尚待通訊投票 開出後才能塵埃落定。其中共和黨 州參議員張玲齡（Ling Ling Chang）和民主黨 對手紐曼（Josh Newman）的選戰，被外媒認為是加州最激烈的選戰之一。

根據選民登記數據顯示，加州參議員第29選區今年共有49萬6685人登記投票，共和黨選民占31.44%、民主黨選民占38.91%，中間選民占25%。該選區橫跨洛杉磯縣、橙縣和聖伯納汀諾縣，包括鑽石吧、核桃、羅蘭岡、奇諾岡等華人密居城市和縣屬地。

截至4日下午6時，開票率已近90％，紐曼占優勢，得票率51.5%，票數17萬3765。張玲齡得票率48.5%，票數16萬3596，僅些微落後紐曼1萬多票，緊追其後。

紐曼原在2016年選舉當選州參議員，但2018年因其支持增加汽油稅遭罷免，在同時舉行的特別補選中，張玲齡勝出。此番選舉，紐曼在競選拉票的時間上花了比張玲齡超過一倍的時間，在電視廣告，郵件和其他競選費用上，花費超過160萬元。根據橙縣紀事報，該選區除有7.4%支持民主黨的選民優勢，且紐曼累積的競選經費，很可能打贏這場膠著戰。

第39選區國會眾議員席位，由現任民主黨眾議員喜吉利（Gil Cisneros）對上共和黨韓裔金映玉（Young Kim）。原本落後的金映玉在4日凌晨得票數一度超前，目前以些微票數領先。截至4日下午6時，兩人得票數僅差1300票左右，選戰膠著，目前尚有近10%選票揭曉。

這兩人也曾在2018年期中選舉正面交鋒，當時選情也很激烈，金映玉以幾千票之差敗選。該選區跨越洛杉磯縣、橙縣、及聖伯納汀諾縣，包括鑽石吧、羅蘭岡、奇諾岡等華人密居城市和縣屬地。選區中亞裔比例很高，占28.3%，亞裔選票對兩人勝負非常關鍵。該選區兩黨註冊選民也相當接近，根據加州州務卿辦公室，民主黨註冊選民占36.8%，共和黨占32.64%，中間選民占2.62%，中間選民的選票的影響力大。

橙縣紀事報分析稱，民主黨籍喜吉利在開票初期領先，主因受疫情影響，民主黨選民大多選擇郵寄投票。這次選舉先統計郵寄選票，再計算現場投票，因此代表共和黨的金映玉後來居上。金映玉在線上會議表示，對這場選仗保持樂觀。不過接下來將統計在選舉日後寄到的通訊投票，預料又是一番拉鋸戰。