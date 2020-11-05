我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

第21號提案 租金管控 很難過關

編譯組／綜合報導 
租金管制的第21號提案恐難過關。（Getty Images）
租金管制的第21號提案恐難過關。（Getty Images）

限制租金調漲的加州第21號提案恐難過關。依照加州選務機關最新開票結果，反對者達59.8%，顯示多數選民並不認同租金管制，也不能解決因為新冠疫情而更惡化的經濟難題。 

反對21號提案的房東、地主表態歡迎。不過，由於州長紐森2019年已經簽署法案，屋齡15年以上的多數房舍只能在通貨膨脹率之外再漲5%的租金，此一法案雖然成為21號提案的最大障礙，但也限制了屋主的漲價空間。 

加州公寓協會（California Apartment Association）執行長Tom Bannon表示，「加州選民再一次明確瞭解21號提案的負面影響，一旦通過將會衝擊可負擔租屋的供應量，因此否決此極端提案」。 

2018年的第10號提案，同樣要求限制租金調漲。不過就跟當年一樣，Essex Property Trust、Equity Residential、AvalonBay Communities等地主還是募到大量資金，兩倍於支持2020年第21號提案的1億元。與2018年相同的是，支持陣營的最大金主都是洛杉磯的AIDS Healthcare Foundation。 

2020年雖然面臨新冠疫情，但聯邦調查資料仍然顯示，南加各地房價在9月達到歷史新高。洛杉磯時報報導，56%的加州租屋族得花掉30%或以上的所得，才能找到遮風避雨的棲身處。但21號提案顯然不能立刻解決問題，因為就算通過提案，也只是賦予地方政府未來限制租金調漲的更多權限。 

現行的租屋法案（Costa Hawkins Rental Housing Act），限制地方政府管制租金漲價幅度的權限，僅限於1995年之前完工的房舍，但不包括過去15年間完工的房舍，第21號提案希望限制大型地產公司的調價空間。但反對者認為，此舉就跟2018年的提案一樣，會導致住宅興建緩慢，並傷害小地主權益。 

編輯推薦

租金 加州 疫情

上一則

兩選區兩宿敵 纏鬥難解難分

下一則

20號提案受挫 盜竊輕罪免牢獄

延伸閱讀

全美矚目 加州第22號提案Uber 有望過關

全美矚目 加州第22號提案Uber 有望過關
加州20號提案大幅落後 支持者失望

加州20號提案大幅落後 支持者失望
賀錦麗有望成為 美國首位女性副總統

賀錦麗有望成為 美國首位女性副總統
紐森：郵寄投票應該永久化、全美化

紐森：郵寄投票應該永久化、全美化
25號提案 加州保釋金制度 保留意見居多

25號提案 加州保釋金制度 保留意見居多
法官限制加州州長紐森發布行政命令

法官限制加州州長紐森發布行政命令

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選
再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪

再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪