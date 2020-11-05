第21號提案 租金管控 很難過關

租金管制的第21號提案恐難過關。（Getty Images）

限制租金 調漲的加州 第21號提案恐難過關。依照加州選務機關最新開票結果，反對者達59.8%，顯示多數選民並不認同租金管制，也不能解決因為新冠疫情 而更惡化的經濟難題。

反對21號提案的房東、地主表態歡迎。不過，由於州長紐森2019年已經簽署法案，屋齡15年以上的多數房舍只能在通貨膨脹率之外再漲5%的租金，此一法案雖然成為21號提案的最大障礙，但也限制了屋主的漲價空間。

加州公寓協會（California Apartment Association）執行長Tom Bannon表示，「加州選民再一次明確瞭解21號提案的負面影響，一旦通過將會衝擊可負擔租屋的供應量，因此否決此極端提案」。

2018年的第10號提案，同樣要求限制租金調漲。不過就跟當年一樣，Essex Property Trust、Equity Residential、AvalonBay Communities等地主還是募到大量資金，兩倍於支持2020年第21號提案的1億元。與2018年相同的是，支持陣營的最大金主都是洛杉磯的AIDS Healthcare Foundation。

2020年雖然面臨新冠疫情，但聯邦調查資料仍然顯示，南加各地房價在9月達到歷史新高。洛杉磯時報報導，56%的加州租屋族得花掉30%或以上的所得，才能找到遮風避雨的棲身處。但21號提案顯然不能立刻解決問題，因為就算通過提案，也只是賦予地方政府未來限制租金調漲的更多權限。

現行的租屋法案（Costa Hawkins Rental Housing Act），限制地方政府管制租金漲價幅度的權限，僅限於1995年之前完工的房舍，但不包括過去15年間完工的房舍，第21號提案希望限制大型地產公司的調價空間。但反對者認為，此舉就跟2018年的提案一樣，會導致住宅興建緩慢，並傷害小地主權益。