川普告3搖擺州 學者說站不住腳

美國最高法院曾於2000年介入高爾和小布希兩位總統候選人的選舉爭端，最終判定布希獲勝。而川普此次提告搖擺州，可能使最高法院再一次進行釋法。（Getty Image）

川普 總統及其競選團隊4日宣布在賓州、密西根州和喬治亞州三個搖擺州 提告，要求派遣觀察員前往三州計票點，並調查郵寄選票計票的相關事宜，讓美國 可能重演2000年大選時最高法院介入釋法的情形。對這項發展，南加律師和學者反應不一。有律師認為川普此舉是對選民負責，勝率較大。但有學者卻認為，沒有證據證明大選有選票欺詐的情況。

律師劉龍珠表示，川普在第一時間提告，既是高明的競選策略，也是對選民負責的做法。此次被告的三州在計票和驗票上都存在不透明情況。而賓州曝出30萬選票丟失一事，更讓人懷疑有未知力量在背後以非法行為影響大選。在這種情況下，川普提出調查計票和驗票過程，以及向計票點派遣觀察員的要求，都在合理範圍。他並認為在最高法院介入的情況下，川普勝訴機率較大。而最高法院也一定會召開緊急聽證會，並在1月下一屆總統就職前，完成相關的調查和釋法工作。

南加大政治系教授駱思典（Stanley Rosen）則認為，川普提出的要求都站不住腳。川普在從商時就經常利用訴訟方式來達成他的目標，但是此次被告的喬治亞州在大選日後就不再接受新選票，因此不存在川普方質疑的計算遲到的郵寄選票事宜。而此次另一個搖擺州威斯康辛州，州政府允許共和黨和民主黨雙方的觀察員監督選票計算，雙方都沒有報告選舉欺詐情況。而在賓州更有大量郵寄投票沒能納入計票範圍，這也給了民主黨反訴的機會。

駱思典預計儘管川普及其競選團隊會向法院提告多個搖擺州，但不會得到州法院的支持。而如果在白登勝選的情況下，保守派占多數的最高法院最終選擇支持川普，那麼最高法院決定的合法性或會遭到質疑。

他也指出川普在選票占優勢時曾阻止搖擺州繼續計票，但在居劣勢時又要求搖擺州重新計票。川普這前後不一的做法，的確讓人對其信譽產生質疑。

對此次訴訟是否會進一步激化美國政治矛盾的問題，劉龍珠認為儘管大選雙方針鋒相對，但也代表美國不同的政治勢力在通過選舉解決衝突上有基本共識。在這種情況下，川普提告搖擺州的決定，最終只有助於增強此次大選的透明度，而不會出現火上澆油情況。他因此呼籲華人不要驚慌，應以冷靜平和態度繼續追蹤大選進展。