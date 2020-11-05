我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

加州機場安檢員染疫多 73人在LAX

編譯組／綜合報導 
鹽湖城國際機場一處TSA檢查點，該機場共有33名TSA官員確診。（Getty Images）
鹽湖城國際機場一處TSA檢查點，該機場共有33名TSA官員確診。（Getty Images）

聯邦運輸安全局（TSA）11月3日公布的統計顯示，今年3月以來，加州最繁忙的十個機場，TSA安檢官員共有134人感染新冠，其中洛杉磯國際機場（LAX）就有73人，占半數以上。旅客進出機場要小心。 

全美TSA職員確診人數為2425人，其中8人死亡。隨著年底假期來臨，各地機場旅客人數還將增加。其中，亞特蘭大、芝加哥、達拉斯-福和市、新澤西州紐瓦克、佛州勞德岱堡、奧蘭多、紐約甘迺迪國際機場（JFK）的TSA人員染病數比LAX還多。 

全美航空旅客人數已逐漸回升，每天經過TSA崗位的人數在60萬人至100萬人之間。今年前九個月，自LAX離開的旅客就有1140萬人。專家表示，TSA官員染病風險還會增加，旅客染病風險也會增加。 

全美的TSA值勤崗位都已增加壓克力隔板，並要求人員配戴口罩與手套。部分風險較高的區域，還會要求人員配戴眼罩。TSA發言人Lorie Dankers指出，雖然沒有定期篩檢，但有提醒人員如果不舒服就留在家中。 

加州最繁忙的十個機場，TSA官員確診人數分別為：LAX，73人，最新確診案例為10月24日；舊金山機場八人，最新案例9月24日；聖地牙哥機場20例，最後檢出10月23日；聖荷西國際機場十人，最後檢出9月11日；奧克蘭國際機場1人，最後檢出9月16日；沙加緬度國際機場七人，最新案例9月2日；橙縣約翰韋恩機場七例，最新案例10月8日；好萊塢－布班克機場三人，最新檢出為10月9日；聖伯納汀諾縣安大略國際機場三例，7月18日後即未檢出；長堤機場兩例，7月19日後即未檢出。 

編輯推薦

機場 LAX 加州

上一則

好康報您知

下一則

海之滴褐藻糖膠 重症患者補充劑

延伸閱讀

這州的眾議員候選人上月染疫身亡 仍贏得席次

這州的眾議員候選人上月染疫身亡 仍贏得席次
16號提案遭選民否決

16號提案遭選民否決
12項加州公投提案 華人發揮作用大

12項加州公投提案 華人發揮作用大
華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗

華人關注 加州第16號提案平權法 可能落敗
全美矚目 加州第22號提案Uber 有望過關

全美矚目 加州第22號提案Uber 有望過關
加州20號提案大幅落後 支持者失望

加州20號提案大幅落後 支持者失望

熱門新聞

洛杉磯世界日報／製圖

直播開票／美國大選戰況 實時評論共同見證

2020-11-03 22:31
Andrea Dorothy Chan Reyes被指控兩項重罪。（惠提爾警察局圖片）

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

2020-10-30 03:22
CDC提供了明確的安全指導原則，可以讓超市買菜保持盡可能安全。（記者李雪／攝影）

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這件事

2020-11-01 15:49
誰將成為美國下一任總統？美國股票市場似已給出答案。（美聯社）

誰是美國下屆總統？股市標普似已給出答案？

2020-11-01 20:17
橙縣部分城市仍有山火延燒，因此部分區域撤離令仍在。（取材自mission viejo市政府推特）

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

2020-10-28 21:21
有18輪大卡車遭圍堵洗劫。（ABC）

洛杉磯道奇奪冠慶祝 變大規模暴動砸搶

2020-10-28 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選