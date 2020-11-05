加州機場安檢員染疫多 73人在LAX

鹽湖城國際機場一處TSA檢查點，該機場共有33名TSA官員確診。（Getty Images）

聯邦運輸安全局（TSA）11月3日公布的統計顯示，今年3月以來，加州 最繁忙的十個機場 ，TSA安檢官員共有134人感染新冠，其中洛杉磯國際機場（LAX ）就有73人，占半數以上。旅客進出機場要小心。

全美TSA職員確診人數為2425人，其中8人死亡。隨著年底假期來臨，各地機場旅客人數還將增加。其中，亞特蘭大、芝加哥、達拉斯-福和市、新澤西州紐瓦克、佛州勞德岱堡、奧蘭多、紐約甘迺迪國際機場（JFK）的TSA人員染病數比LAX還多。

全美航空旅客人數已逐漸回升，每天經過TSA崗位的人數在60萬人至100萬人之間。今年前九個月，自LAX離開的旅客就有1140萬人。專家表示，TSA官員染病風險還會增加，旅客染病風險也會增加。

全美的TSA值勤崗位都已增加壓克力隔板，並要求人員配戴口罩與手套。部分風險較高的區域，還會要求人員配戴眼罩。TSA發言人Lorie Dankers指出，雖然沒有定期篩檢，但有提醒人員如果不舒服就留在家中。

加州最繁忙的十個機場，TSA官員確診人數分別為：LAX，73人，最新確診案例為10月24日；舊金山機場八人，最新案例9月24日；聖地牙哥機場20例，最後檢出10月23日；聖荷西國際機場十人，最後檢出9月11日；奧克蘭國際機場1人，最後檢出9月16日；沙加緬度國際機場七人，最新案例9月2日；橙縣約翰韋恩機場七例，最新案例10月8日；好萊塢－布班克機場三人，最新檢出為10月9日；聖伯納汀諾縣安大略國際機場三例，7月18日後即未檢出；長堤機場兩例，7月19日後即未檢出。