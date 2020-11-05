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新冠奪走媽 他19歲要養1家6口

棕櫚谷訊
馬丁尼茲（中）與弟弟妹妹一起，將母親埋葬。（ABC電視台）
馬丁尼茲（中）與弟弟妹妹一起，將母親埋葬。（ABC電視台）

新冠改變許多人的生活，對於洛杉磯縣棕櫚谷市的馬丁尼茲（Juan Martinez）一家更是如此。新冠導致他們一家七口染疫，43歲母親Brenda Lopez日前不幸去世，留下19歲的馬丁尼茲，獨自撫養六個弟妹。

馬丁尼茲表示，8月他與母親最先出現症狀，他們在家自行隔離數日後，母親出現呼吸困難，他立即撥打911將母親送醫。在隨後檢測中，他的五個弟弟與一個妹妹，年齡在兩歲至15歲之間也確診新冠，但都屬無症狀感染者。

與六名孩子的病情發展不同，母親Lopez入院後每況愈下，出現肺、肝衰竭。馬丁尼茲仍然記得那一天在家隔離時，接到醫院電話的情形。醫院告訴他，在為其母親做過幾次心臟復甦術後，仍無效，只能遺憾通知他，母親過世的消息。

在母親生命最後時刻，六個孩子未能見其最後一面，他們9月25日一起將母親埋葬。不過因為他們的父親處於拘禁狀態，19歲的馬丁尼茲不得不擔起父親的責任，獨自撫養六個弟妹。

馬丁尼茲得到社區熱心幫助，其成立的GoFundMe頁面，截至日前已募到超過11萬元捐款，用於協助其撫養家庭。希望捐款的民眾，可登錄https://www.gofundme.com/f/TheMartinezFam詳詢。

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