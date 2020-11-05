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司法改革選民公投給答案 賈斯康領先 洛縣檢察長可能換人

編譯組／綜合報導 

加州與對洛杉磯縣選民經由3日的選舉，對多項與切身相關的刑事司法改革，給出新答案，洛杉磯縣檢察長也可能因此換人。

代表糾舉不當執法的洛杉磯縣檢察長之爭，4日計票結果顯示，現任的雷西（Jackie Lacey）獲46.2%選票，挑戰者賈斯康（George Gascón）獲53.8%的選票，古巴裔白人的賈斯康可能將改變非洲裔雷西的執法方向。

雷西與賈斯康之爭，不僅是兩人之間的勝負，還代表對執法力道的不同路線。63歲的雷西雖然對司法改革展現部分善意，包括願意重新檢視涉警槍擊事件，但雷西基本上支持強力執法，以對抗犯罪，因此普遍獲得警界支持。但66歲的賈斯康則代表不同路線，改善執法但又能保護民權。兩者的差異在今年的黑人平權運動興起後更為明顯。 

今年大選同樣涉及司法領域的，還有洛縣Measure J的提案，強制洛縣府將10%的稅收用在社區服務。這筆約3.6億元至9億元的經費，將拿來改善居家安置、心理治療與種族歧視，但不得用於囚犯、監獄或執法。雖然Measure J 並未直接針對警方算，但勢必影響執法經費。 

另外，重罪犯人獲得緩刑後，也可望取得投票權。加州第17號提案，目前看來很有可能過關，讓約5萬名假釋犯不再受制於現行州憲規定。 

取消現金保釋的第25號提案過關的機會不大，即未來加州還是維持交保釋金才能出來候審的制度。提案原意是消弭保釋制度的不公平，因為在等候判決期間，有錢人可以保釋在外等候，但沒錢人卻必須蹲在牢裡。反對取消的陣營募得1000萬元，包括前微軟執行長、NBA洛杉磯快艇隊老闆鮑默（Steve Ballmer）等支持者則募集1340萬元。 

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