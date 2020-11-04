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川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

喜吉利對戰金映玉 選情呈現膠著

記者王全秀子／洛杉磯報導

第39選區國會議員席位備受兩黨矚目，4日凌晨出現拉鋸戰，原本落後的金映玉得票數一度超前，但僅以非常些微的票數領先。

民主黨籍喜吉利（Gil Cisneros）為現任議員，該席位今年改選，喜吉利競選連任。在今年3月的初選中喜吉利和共和黨韓裔金映玉（Young Kim）出線，11月決選中分出勝負。截至3日晚的開票過程，喜吉利先領先金映玉，得票率超過53%，但後來雙方得票率都呈現50%的膠著情況。

其實兩人曾在2018年期中選舉中就有過正面交鋒，選情相當激烈，金映玉當時因幾千票的落差敗選。該選區跨越洛杉磯縣、橙縣、及聖伯納汀諾縣，而選區中亞裔比例很高，占28.3%，因此亞裔選票對兩人決勝負也非常關鍵。

而該選區兩黨註冊選民相當接近，根據加州州務卿辦公室公布的數據顯示，民主黨註冊選民占36.8%，共和黨占32.64%，中間選民占2.62%，因此中間選民的選票的影響力非常大。

3日晚各縣投票站關門後，金映玉在線發表感言，感謝華裔社區、支持者及其競選團隊，她提到過去幾個月和競選團隊非常努力，尤其是初選時做出很多努力，迄今他們撥打400萬次電話，100萬手機簡訊，5000張手寫卡片及10萬次登門拜訪，希望獲得選民支持。選舉日當天她的選舉團隊及志工仍未停歇，打電話拜票，並呼籲選民積極投票。

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