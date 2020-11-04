周本立服務受肯定 高票連任

周本立最終以69.2%比30.8%投票率，高票連任。（本報檔案照）

加州亞裔選民過半的第49州眾議員選區，共和黨退休洛杉磯縣警局警佐Burton Brink，挑戰現任眾議員周本立 （Ed Chau）。因有華裔選民認為周本立對一些華人 關心的法案，多次投票 違背華人理念，不適合代表華人發聲，為這場選舉增添不確定性。不過關注選情的社區領袖認為，周本立連任多次，基本盤穩，估計可順利連任。根據州務卿官網的開票結果，周本立最終以69.2%比30.8%投票率，高票連任。

周本立接受本報採訪，向投給他的選民致謝。周本立表示，該選區尚有許多關於經濟、抗疫、山火、住房等問題待解決，再次連任將繼續努力，盡心盡力為民服務。

事實上，周本立熟悉政府運作，服務選民積極，憑著多年政績及現任優勢，原本幾乎可以不戰而勝。選前因有華裔選民站出來，表明不再支持他，使得他穩贏局勢受到些許動搖。

第49選區包括多個華裔高密集城市，如蒙特利公園市、阿罕布拉、亞凱迪亞等，53%為亞裔，且大部分為華人，得到華人支持對候選人十分重要。

3月初選，周本立以52%投票率勝出，Burton Brink只獲24.6%投票率。關注這場選情的吳兆峯說，周本立連任多次，基本盤紮實，雖他支持的一些法案似不受華人支持，引起騷動。但對實際選情影響似乎不大，因為不是每位華人居民都有投票權。