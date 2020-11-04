陳立德力爭連任 初獲逾五成支持

加州第55選區眾議員陳立德。（陳立德提供）

截至3日晚近11時，加州 第55選區眾議員 選舉投票結果，競選連任的現任州眾議員陳立德 （Phillip Chen）獲得超過51%選民支持。他表示，有很大把握勝選。

在本次加州第55選區眾議員選舉中，共有兩位參選人，一位是現任該選區眾議員陳立德，希望獲連任，另一位是年輕參選者、現任核桃市市議員羅惴奎茲（Andrew E. Rodriguez）。共和黨籍陳立德面對首次參選民主黨籍新人競爭對手，表現很有信心。

雖然陳立德是現任第55選區加州眾議員，力爭獲得連任，不過在3月初選中，被譽為民主黨政壇新星羅惴奎茲表現不俗，陳立德當時獲56.2%選民支持，而羅惴奎茲獲43.8%支持，兩人雙雙晉級11月3日決選。從目前決選投票情況看，陳立德贏得選民支持度更高。

陳立德表示，順利連任加州眾議員，他堅持主張不加稅、因加州消費稅、收入所得稅及汽油稅都過高，繼續下去會有很多公司商家業者離開加州。他主張減少政府機構，支持扶持中小企業發展壯大，尤其是扶持小企業，因為很多亞裔及華人從事小生意的很多。他希望能成為亞裔社區和政府、主流社會間橋樑。他特別提到16號提案，他堅決反對16號提案，該提案即時在本次選舉中不通過，未來還是會捲土重來，所以提醒亞裔及華裔民眾要提高警惕。