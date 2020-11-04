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川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

紐曼55.5%得票率 暫領先張玲齡

記者王全秀子／洛杉磯報導

現任加州第29選區共和黨籍參議員張玲齡（Ling Ling Chang）在今年的選舉中尋求連任，與民主黨對手紐曼（Josh Newman）在11月決選中再次交鋒。據州務卿網站公布，截至3日晚10時紐曼暫時領先，得票率為55.5%。

原本在2016年選舉中，紐曼當選，但在2018年因其支持增加汽油稅遭罷免，隨後在舉行的特別選舉中，張玲齡勝出。因此今年的選舉該席位也是兩黨之爭的重點之一，而該選區民主黨註冊選民占38.76%，共和黨占31.35%，無黨派占25.27%。

自2019年1月紐曼宣布競選以來，他總共籌集了220萬元，是張玲齡的兩倍。另外紐曼在競選拉票的時間上花了比張玲齡超過一倍的時間，在電視廣告，郵件和其他競選費用上花費超過160萬元。根據最新籌款報告，紐曼從加州民主黨獲得了20萬元，他還從其他加州民主黨組織獲得了大筆捐款，包括聖地牙哥縣民主黨提供的5萬元和聖馬特奧縣中央委員會的6萬元。

第29選區包括洛杉磯縣、橙縣及聖伯納汀諾縣，轄區包括鑽石吧（Diamond Bar） 、羅蘭岡（Rowland Heights）、核桃（Walnut）、布瑞亞（Brea）、約巴林達（Yorba Linda）、富樂頓、奇諾岡等華人密集城市和地區。

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