24號提案 保護消費者隱私 應將通過

在總統大選日通過的第24號提案將重新定義數據「共享」，試圖讓更多企業受到隱私規則約束。(unsplash)

加州 全新的消費者隱私 法今年1月生效，7月1日開始嚴格執行，讓個人對各種企業收集的數據有更多控制。數據被收集或出售，消費者必須被告知，並可要求刪除自己的信息。為了更進一步擴展該法，才有第24號提案出現。截至10時左右的開票 結果，加州第24號提案應將通過。

提案通過之後，違反該法律的公司處罰將增加，對提供與兒童有關隱私信息的罰款將變高，州府也會成立一個新的消費者保護機構。根據州務卿官網，第24號提案在開票50.5%選票時，支持該案的選票佔56.5%，反對該案的選票佔43.5%，該案通過的勝算大。

事實上，根據Voter's Edge California最新的募款數字顯示，支持第24號提案通過的募款金額為646萬8542元，反對該案通過的募款金額僅5萬1955元。多數人選擇支持，第24號提案通過的勝算原本就大。

絕大多數的民眾十分注重自身隱私，第24號提案將重新定義數據「共享」，試圖讓更多企業受到隱私規則約束。支持者認為，消費者將擁有限制分享個人信息，和糾正不準確信息的新權利。保護個人的信息和隱私，嚴厲打擊引用個人信息去牟利的商家和第三方。

反對者該提案的選民認為，提案將促使大公司建立另類「用錢買隱私」的系統，分級別降低服務取得需要的數據。對低收入戶及無法承擔高速網路的消費者不公平。