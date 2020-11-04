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喜吉利、金映玉對決 選情激烈

記者王全秀子／洛杉磯報導
金映玉再次挑戰民主黨裔對手喜吉利。（本報檔案照）
金映玉再次挑戰民主黨裔對手喜吉利。（本報檔案照）

第39選區國會議員席位備受兩黨矚目，民主黨喜吉利（Gil Cisneros）為現任議員，該席位今年改選，喜吉利競選連任。在今年3月的初選中喜吉利和共和黨韓裔金映玉（Young Kim）出線，11月決選中分出勝負，雙方選情激烈。

其實兩人曾在2018年期中選舉中就有過正面交鋒，選情相當激烈，金映玉當時因幾千票的落差敗選。該選區跨越洛杉磯縣、橙縣、及聖伯納汀諾縣，而選區中亞裔比例很高，占28.3%，因此要選票對兩人決勝負也非常關鍵。

根據兩位候選人競選團隊最新一次公布的信息顯示，喜吉利此次共籌款近390萬元，金映玉共籌款約為536萬元。

而該選區兩黨註冊選民相當接近，根據加州州務卿辦公室公布的數據顯示，民主黨註冊選民占36.8%，共和黨占32.64%，中間選民占2.62%，因此中間選民的選票的影響力非常大。

據「The Cook Political Report」，「Inside Elections」，和「Sabato's Crystal Ball」三份民調顯示，前兩者的民調認為民主黨籍喜吉利有明顯優勢，但也有可能出現反轉；第三份民調則顯示喜吉利有小幅領先，但選情激烈。

喜吉利尋求連任第39選區國會議員。（本報檔案照）
喜吉利尋求連任第39選區國會議員。（本報檔案照）

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