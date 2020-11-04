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16號提案 西裔嚴重分歧

編譯組／綜合報導 
華裔和亞裔社區對16號提案的觀點嚴重分歧。(本報記者／攝影)
華裔和亞裔社區對16號提案的觀點嚴重分歧。(本報記者／攝影)

環繞第16號提案周圍的爭議，在大選前越演越烈。不只部分亞裔或其他少數族群拿不定主意，連最有可能「受惠」的西裔都意見分歧。Latino Community Foundation民調顯示，西裔登記選民中，50%支持，但卻有48%反對。 

反對第16號提案的西裔，以加州第28區眾議員參選人Carlos Cruz為代表之一。Cruz認為，西裔與其他族群都應該反對第16號提案，因為這樣只會根據你的血緣、種族給你一張門票，但進了大學卻拿不到文憑，還背了一大筆學貸。他認為，真正的問題不在入學比例，而在公立學校教育品質太差。 

但支持第16號提案的聲音也不小。Certified Interpreting Services in West Hollywood的老闆Yazmin Lope就說，加州禁止平權措施讓她面臨劣勢。Lope說，身為女性又是墨西哥裔，她更想要的是一張公平的入場券，而不是反對者所稱的免費門票。她強調，就算第16號提案通過，大家還是得拿出真本事，不管是念書還是工作都一樣。 

同樣支持第16號提案的Los Angeles Area Chamber of Commerce總裁暨執行長Maria Salinas表示，提案通過將能大大幫助到少數族裔的中小企業，特別是在爭取公共合約等方面，因為它們不是沒有能力，只是沒辦法跟大企業站上同一條起跑線。 

第16號提案主張，族裔將列為入學、就業、合約資格的考量條件之一。例如西裔雖然占公立學校的54%，但加州大學(UC)學生比例卻只有22％，提案通過後西裔大學生人數就可望提高。但2019年加大錄取的新生之中，西裔占36%，比亞裔的35%還高。然而加大的西裔畢業生只有22%，或許反映出很多西裔入讀之後輟學。

以加州整體生態來看，Public Policy Institute of California在7月的調查顯示，31%的加州選民支持第16號提案，47%反對，22%尚未決定。柏克萊加大本周公布的民調則表明，支持16號提案者為38%，反對者49%。 

同樣是少數族群的亞裔，意見相當分歧，部分原因是他們的人口比例雖低，但大學錄取比例卻高，加大（UC）的亞裔學生占35%。APIAVote、AAPI Data、Asian Americans Advancing Justice調查顯示，亞裔雖然有36%支持、22%反對，但是高達42%沒決定或不清楚。 

矽谷華人協會（Silicon Valley Chinese Association Foundation）副會長Jason Xu反對第16號提案，認為平權措施反倒不利符合資格的美國亞裔，高等教育、工作機會與政府合約都應該考慮能力，如果公平只立足於種族、血緣，那麼好萊塢電影、職業球壇都應該有更多亞裔，就算他們沒有天分也一樣。 

爾灣加大（UC Irvine）的學生Bethany Huang也反對第16號提案，他認為提案只重視黑人與西裔，但加州是由更多族裔構成的，因此要杜絕系統性種族歧視，不能只看黑人與西裔，還要考慮其他種族。 

支持第16號提案的Yazmin Lope認為，就算提案通過，大家還是得靠實力。（...
支持第16號提案的Yazmin Lope認為，就算提案通過，大家還是得靠實力。（Armando García）

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