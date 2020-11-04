選戰誤導資訊多 吳兆峯：台美兩代不同調

台灣人公共事務會洛杉磯分會會長吳兆峯。（本報資料照片）

台灣 人公共事務會洛杉磯分會會長吳兆峯指出，2020年美國總統大選，台美人第二代多支持白登 。他提醒，這次大選從各社交媒體平台散布虛假的資訊不少，部分台美人及遠在台灣生活的民眾也受到誤導，希望大家從可靠管道獲得客觀資訊，並獨立分析。

吳兆峯表示，從他暸解的情況看來，台美人第二代大多支持白登，而第一代台美人多支持川普 。支持川普主要是出於「反共」立場，支持白登則是年輕一代的政治傾向。

此次大選與以往選舉相比，從各種社交媒體發布的虛假資訊非常多，對部分台美人甚至遠在台灣的民眾都有影響，甚至台灣很多居民十分把握川普肯定會勝選，不過從民調看來事實並非如此。所以極可能導致川普未連任，就會出現陰謀論，即民主黨陣營的白登採取陰謀手段，贏得總統選舉。

吳兆峯提醒，面對各種虛假資訊，台美人選民應不要有先入為主觀念，應從可靠管道獲得客觀資訊，並從個人所在領域，分析參選人競選政見對所在領域的影響。

吳兆峯表示，川普、白登兩人誰當選，對台海局勢影響層面會有不同影響。對於台灣民眾來說，中共威脅一直存在，希望美國在關鍵時刻站出來協防。不過民主、共和兩黨採取的「友台」方式不同，民主黨傾向於外交層面、共和黨採取售台武器，使中共犯台付出代價增加。目前看來白登稍占上風，但川普仍有翻盤可能。