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天冷+假期聚會 新冠傳播加劇

洛杉磯訊
洛杉磯縣公共衛生局局長費爾。（本報檔案照）
洛杉磯縣公共衛生局局長費爾。（本報檔案照）

洛杉磯縣公共衛生局2日公布新增兩例死亡和1406例確診新冠病例，新增死亡人數少，反映出周末報告滯後。但當局擔憂，天冷且迎來節假日，室內聚會將成為病毒傳播的理想條件。

南加大社會與經濟研究中心每周對洛縣居民進行一次代表性調查，調查他們在疫情中的行為。隨著該縣案件增加，接受調查的受訪者表示，來自不同家庭和聚會的居民之間的密切聯繫，也有所增加，包括參加聚會、婚禮、葬禮、生日聚會、音樂會或宗教儀式，或者去朋友、鄰居或親戚家中，或在他們家中有訪客。

4月以來，報告與不住的人有密切聯繫的人增加了57％。超過10％的受訪者表示，在過去七天有超過十人參加聚會。從該數據來看，如果有10％的洛杉磯縣居民參加聚會，意味著有100萬人與外來人聚會。如果假設約2％的人受到感染，那麼每周可能有2萬人會感染他人。

公衛局警告，即使是很小的聚會，也極有風險，並很容易導致病毒傳播增加。公衛局長擔心接下來的幾個月，會有更多假期聚會和天氣轉涼，人們更有可能在室內聚會，這是傳播新冠的理想條件。儘管人們多會僥倖認為該病毒不會在親友中傳播，但不幸的是很多案例都證明，聚會上只要有一人攜帶病毒，接下來的數周裡，數十個人可能會被傳播，有些人會因此重病甚至死亡。

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