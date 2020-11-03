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提前投票 洛城選民秩序井然

記者鄭敖天／蒙特利公園市報導
洛杉磯加州州立大學投票站內的新式投票機。（記者鄭敖天／攝影）
洛杉磯加州州立大學投票站內的新式投票機。（記者鄭敖天／攝影）

洛杉磯縣各地投票所早已為大選日投票潮做好準備。2日位於蒙特利公園市（Monterey Park）、阿罕布拉市（Alhambra）和洛杉磯市的三所投票所，都已於日前啟動，協助大選日前往投票的選民。2日這些投票站外已有許多選民提前投票，投票站秩序井然，選民安靜排隊，並遵守各項防疫規定。

蒙特利公園市Brightwood小學投票所主任迪亞茲（Diaz）說，該投票所共有20餘名志願者工作，為選民提供包括國語、粵語在內的多種語言服務。在投票所開放前，志工都接受四個小時專業訓練，包括防疫、協助殘疾選民，以及處理突發狀況等的訓練。投票站人員充足，可應對各種突發情況。

帶兒子前來投票的林女士說，今年大選是她剛滿18歲的兒子第一次參與投票。因擔心大選日當天會有意外發生，她特地提前一天前來投票。在投票站工作人員協助下，投票過程十分順利。

在阿罕布拉市(Granda公園的投票站，工作人員出示用多種語言寫成的選民權利須知，提示選民在一些特殊情況，如投票站關閉，塗寫選票時出錯，以及發現違法選舉活動時如何應對。工作人員說，為了預防大選日出現緊急狀況，所有投票站都與當地警方建立直接通訊管道，隨時可獲警方支援。

在洛杉磯市加州州立大學洛杉磯分校（Cal State LA）投票站，工作人員展示了擺放在體育館中的投票機，該投票站共有80部投票機，此次使用的新式投票機結合觸摸屏和發聲指示系統，有耳疾和眼疾的選民，也可以在工作人員協助下完成投票。

同時為了節省選民時間，投票站還在門外設置了選舉應用二維碼，以便在大選日排隊投票的人士可以提前掃碼完成選民登記。投票站工作人員表示，截至11月2日該投票站已經開放十天有餘，投票站的各系統都已經過實踐檢驗，可以因應大選日的人潮。

洛杉磯加州州立大學投票站為選民提供提前登記的二維碼。（記者鄭敖天／攝影）
洛杉磯加州州立大學投票站為選民提供提前登記的二維碼。（記者鄭敖天／攝影）
位於洛杉磯加州州立大學分校內的投票站，位於學校深處，周圍缺少明顯標誌物，需駕車進...
位於洛杉磯加州州立大學分校內的投票站，位於學校深處，周圍缺少明顯標誌物，需駕車進入校門後行駛一段時間才能找到。（記者鄭敖天／攝影）
投票站為選民提供的各項選舉指南，免費洗手液、口罩。（記者鄭敖天／攝影）
投票站為選民提供的各項選舉指南，免費洗手液、口罩。（記者鄭敖天／攝影）
位於蒙特利公園市的Brightwood小學投票站，駕車經過時很容易注意到。（記者...
位於蒙特利公園市的Brightwood小學投票站，駕車經過時很容易注意到。（記者鄭敖天／攝影）
位於阿罕布拉市Granda公園的投票站，雖然在公園深處，可通過Google導航輕...
位於阿罕布拉市Granda公園的投票站，雖然在公園深處，可通過Google導航輕鬆找到。（記者鄭敖天／攝影）

投票 洛杉磯 阿罕布拉

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