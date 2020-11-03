洛縣J提案公投 縣警局反對

旨在通過司法改革、降低犯罪率的洛縣 J提案進入衝刺階段。該提案規定洛縣政府每年撥出不低於預算案10%的經費，用於社區更生和犯罪預防，替代傳統的囚禁手段。但經費將因此被裁減的洛縣警局，反對該提案。

J提案的核心是，未來洛縣犯罪預防計畫將包括四個項目：青年發展計畫（Youth Development Programs）、職業訓練計畫（Job Training）、少數族裔商業投資計畫（Investment in small minority owned business）與住房保護計畫。通過改善少數族裔和低收入 社區的社會環境與經濟狀況，降低犯罪率，防止低收入青年走上犯罪道路。

在更生計畫上，J提案則提出以下三個核心方案，即基於社區的罪犯更生計畫、非拘禁性計畫（Non-Custody Service and Treatment）以及精神健康服務。這些計畫將主要針對輕罪犯、青年罪犯以及患有精神疾病的罪犯。這些計畫的支持者認為，傳統的拘禁處罰往往難以讓囚犯出獄後棄惡從善，許多青年犯在獄中遭受不良影響而最終淪為慣犯。

J提案獲四位縣政委員支持，但遭到縣政委員巴格（Kathryn Barger）和洛杉磯縣警局長維拉紐瓦（Villanueva）反對。巴格表示，在新冠疫情 衝擊下，洛縣政府正面對著嚴重的財政危機。而J提案則要求每年至少撥出10%的政府經費，會讓洛縣的財政赤字更加嚴重。洛縣地區檢察官協會主席漢尼斯（Michele Hanisee）也認為，該法案是為迎合近幾月來的社會運動的訴求推出的，其在具體執行方案等諸多方面仍欠考量。