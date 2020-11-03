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白登若當選 有錢人荷包瘦、低收戶福利多

記者謝雨珊／洛杉磯報導
民主黨總統候選人白登及共和黨總統候選人川普，兩人在稅務政策上的想法一直不同調。（美聯社）
民主黨總統候選人白登及共和黨總統候選人川普，兩人在稅務政策上的想法一直不同調。（美聯社）

稅務與選民息息相關，也與美國經濟密不可分。有會計師根據民主黨總統候選人白登、共和黨川普總統分別提出的稅務政策，認為白登若當選並實行其稅務政策，有錢納稅人的平均支出將增加，但低收入戶將享受更多福利；最高稅率有望達到過去35年來最高點。

白登及川普在稅務政策上的想法一直不同調。會計師施啟祥在北美華人會計師協會線上研討會，分析川普及白登的稅務政策對美國經濟及個人稅務影響。

施啟祥根據數據指出，以稅務政策來看，如果白登當選，將提高稅率，美國GDP會下滑，員工人數也將下降。川普若繼續連任，按照他主張的稅務政策，美國各大公司有望增加員工，GDP會上升。

根據白登的稅務政策，聯邦個人所得稅最高稅率，將從37%提高至39.6%。加州有錢人的聯邦和州所得稅相加，稅率將很可觀，可能為過去35年來最高。即納稅人每賺100元，一半以上都將進入聯邦及州政府口袋。

他說，加州今年提出12項提案公投，其中多項與增稅相關，若通過，銷售稅或產業稅可能在未來調漲。建議納稅人，盡量在今年12月31日前做好財產規劃，即使明年稅法改變，也不怕法律追朔既往至2020年。

白登也打算增加個人薪資稅，提議薪水超過40萬元者，即便已繳納社安稅規定的上限13萬7700元，依然可繼續加徵社安稅。川普在這方面則選擇維持現狀，只要維持員工跟雇主各自負擔的社安稅稅率即可，且社安稅上限就是13萬7700元。

現行稅法提供遺產稅很大的豁免額度，川普希望遺產和贈與免稅額保持在1158萬元，且死亡時轉移升值遺產可得台階式的提升價值(Step-up Basis)；白登則提倡取消遺產轉移的台階式價值提升。施啟祥說，白登不但希望取消死亡轉移升值遺產的Step-up Basis，也可能降低遺產贈與稅至500萬元，與川普政策不同。

繼前總統歐巴馬2009年推出首購屋稅務優惠11年後，白登這次再推首購屋稅務優惠，以刺激因新冠疫情而遭受重創的房市。施啟祥說，白登一旦執政，倡議為首購房族提供最高1萬5000元的可退款，和可預先使用的稅收抵免（refundable and advanceable tax credit）。

除了個人所得稅率外，投資性利得方面的資本收益，也與大眾息息相關。現行法律是對個人收入超過44萬1450元（夫妻合報49萬6600元）課徵最高稅率20%，此外還有3.8%的淨投資所得稅。川普提倡維持現行的最高上限稅率20%，主張降低資本利得稅率；白登則主張消除對收入超過100萬元的資本收益和合格股息的優惠，保持淨投資所得稅。

白登 川普 美國

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