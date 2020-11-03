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川普若連任 美中貿易競爭更激烈、難徹底切割

記者鄭敖天／洛杉磯報導
會上的南加州大學國際法和商業法中心主任派克教授（Professor Brian Peck）。（會議截圖）
會上的南加州大學國際法和商業法中心主任派克教授（Professor Brian Peck）。（會議截圖）

南加州大學美中學院（USC US-China Institute）日前邀請法律界、學界和商界的三位專家，討論大選後的中美關係走向。有學者認為，如果川普連任，會與中國展開更激烈的貿易競爭，但中美在經濟上徹底切割的可能性很小。

南加州大學國際法和商業法中心主任派克教授（Professor Brian Peck），對白登當選後的中美關係提出預測。他表示，在經濟層面，大選後川普與白登的政策核心一樣，即疫情後經濟恢復、美國經濟安全，及在全球化中受到衝擊的藍領選民的利益。但在具體政策實踐上，白登會比川普更加善用包括聯合國和世界貿易組織的多邊國際組織，保證美國利益。

派克認為，川普任內對世貿組織以及跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等多邊組織的破壞，使美國的國際影響力下降，也讓中國在國際上將自己塑造成自由市場保護者。派克預測，如果白登當選，他除了會重新鞏固美國在多邊國際組織中的領導地位，也會聯合西方國家共同要求中國在國際貿易中負起更多責任，包括保護知識產權，以及進一步開放國內市場等。

白登雖然在對華強硬程度上不會遜於川普，但白登也會在一些重要國際問題上，如氣候變化，抗擊疫情和朝鮮核擴散問題上，尋求與中國的合作。

南加州大學國際法和商業法中心副主任的佟芳菲（FangFei Dong,音譯）。（...
南加州大學國際法和商業法中心副主任的佟芳菲（FangFei Dong,音譯）。（南加大法學院網站）

南加州大學國際法和商業法中心副主任佟芳菲（Fang Fei Dong,音譯）則表示，如果川普當選，美國可能會進一步脫離國際多邊組織，而傾向於與中國在貿易問題進行雙邊談判，進一步鞏固川普作為「談判專家」（Deal Maker）的政治形象。此外，美國也會在知識產權、網絡安全以及政治分歧上，對華更加強硬。

佟芳菲認為，川普若連任，會著重完成對華貿易協定作為他任內的主要政治遺產，也會通過制定保護主義的貿易政策，向中國產品提高關稅，抵制中國提出的「一帶一路」，與中國展開更激烈的貿易競爭。

美中商會中國中心負責人沃特曼（Jeremie Waterman）表示，儘管中美在台灣問題，南海問題和貿易問題上存在嚴重分歧，但在當今的全球化趨勢下，中美在經濟領域，尤其是高科技產品領域的關係，已經變得越發無可替代。中美互為主要競爭者的同時，也互為主要市場和主要合作者。儘管雙方出於國家利益考量，會對兩國經濟關係作出不同的調整和限制。但從總體上看，對中美在經濟上徹底切割的可能性很小，代價也將極為高昂。

沃特曼認為，無論川普和白登誰最終上台，都不得不在對華競爭和合作上保持平衡，才能在逐漸變化的國際經濟和政治環境中，有效維護美國的經濟和政治利益。

與會的美中商會中國中心負責人沃特曼（Jeremie Waterman）。（中美交...
與會的美中商會中國中心負責人沃特曼（Jeremie Waterman）。（中美交流基金會網站）

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